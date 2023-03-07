Член совет директоров банка «Центр-инвест» получила награду сити-менеджера Ростова

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
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Церемония награждения состоялась в преддверии Международного женского дня. Награду Татьяне Высоковой вручили за многолетнюю труд и проявленный профессионализм, который положительно повлиял на социально-экономическое развитие города.
Кроме того, представитель банка поддерживает образовательные и благотворительные проекты в Ростовской области. Сама она считает любовь главным ориентиром по жизни и в работе.
«Татьяна Высокова стала вдохновляющим наставником и куратором не только для персонала, но и для клиентов финансового учреждения. Всего их насчитывается 1,5 миллиона человек», — сказано в сообщении.