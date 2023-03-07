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Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Член совет директоров банка «Центр-инвест» получила награду сити-менеджера Ростова

7 марта 2023, 09:59
Фото: cеntrinvеst.ru
Член совета директоров банка «Центр-инвест», кандидат экономических наук Татьяна Высокова получила награду главы администрации Ростова-на-Дону, говорится на сайте финансовой организации.

Церемония награждения состоялась в преддверии Международного женского дня. Награду Татьяне Высоковой вручили за многолетнюю труд и проявленный профессионализм, который положительно повлиял на социально-экономическое развитие города.

Кроме того, представитель банка поддерживает образовательные и благотворительные проекты в Ростовской области. Сама она считает любовь главным ориентиром по жизни и в работе.

«Татьяна Высокова стала вдохновляющим наставником и куратором не только для персонала, но и для клиентов финансового учреждения. Всего их насчитывается 1,5 миллиона человек», — сказано в сообщении.

Фото: cеntrinvеst.ru
#Елена Янкевич
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