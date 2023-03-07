Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Ранее источник рассказал «Коммерсанту», что Борисенко вместе с заместителем требовали 2,5 миллиона рублей от подрядчика. За это они обещали подписать акты выполненных работ по благоустройству городского парка.
Отмечается, что передача денег прошла под контролем оперативников. В результате возбудили уголовное дело.
«Прокурор попросил суд назначить Борисенко 13 лет колонии строгого режима. Также гособвинитель попросил его оштрафовать на 75 миллионов рублей», — сказано в сообщении.
Отмечается, что приговор должны огласить 10 марта. Пока суд удалился в совещательную комнату.
Ранее стало известно, что в Ростовской области суд рассмотрит дело о вымогательстве 30 тысяч рублей полицейскими.