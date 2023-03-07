rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Для экс-главы Сальска Евгения Борисенко запросили 13 лет колонии и штраф в 75 млн руб

7 марта 2023, 13:15
Фото: Администрация Сальска
Для экс-главы Сальска Евгения Борисенко запросили 13 лет колонии и штраф в 75 млн руб
Гособвинитель попросил суд заключить под стражу на 13 лет бывшего главу администрации Сальска Евгения Борисенко.

Ранее источник рассказал «Коммерсанту», что Борисенко вместе с заместителем требовали 2,5 миллиона рублей от подрядчика. За это они обещали подписать акты выполненных работ по благоустройству городского парка.

Отмечается, что передача денег прошла под контролем оперативников. В результате возбудили уголовное дело.

Два брата в Ростове вымогали у сотрудника кладбища 7 млн руб
Узнать подробнее

«Прокурор попросил суд назначить Борисенко 13 лет колонии строгого режима. Также гособвинитель попросил его оштрафовать на 75 миллионов рублей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что приговор должны огласить 10 марта. Пока суд удалился в совещательную комнату.

Ранее стало известно, что в Ростовской области суд рассмотрит дело о вымогательстве 30 тысяч рублей полицейскими.

Читайте также:
В Ростовской области лже-инспектор Ространснадзора вымогал деньги у водителей фурВ Ростовской области рассказали, как экс-сотрудник Минприроды региона вымогал взяткиВ Ростове-на-Дону полицейскому, вымогавшему взятку 3 млн рублей, дали условный срок
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Происшествие#Илья Протвинов
Подпишитесь
В Ростовской области уменьшается население, а в Ростове люди уничтожают реку Дон
Сегодня, 15:24
Командира «Ахмата» Алаудинова хотели отравить письмом старушки из Ростовской области
Сегодня, 15:19
Внук донского писателя Михаила Шолохова попал под санкции Канады в марте
Сегодня, 14:59
«Без отчета»: волонтеры из Гуково рассказали, как собирают средства для бойцов СВО
Сегодня, 14:32
Пробки парализовали движение в Ростове-на-Дону перед 8 Марта
Сегодня, 14:28
В Ростове участницы движения «Катюша» призвали дончан сдать кровь для бойцов СВО
Сегодня, 14:51