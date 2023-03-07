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Posted Сегодня, 20:18

Published Сегодня, 20:18

Modified Сегодня, 20:20

Updated Сегодня, 20:20

Для внушаемых: физиолог Кондупьян рассказала, как магнитные бури влияют на ростовчан

7 марта 2023, 20:18
Фото: elyas-pasban/unsplash
Ростовский физиолог Кондупьян рассказала, как магнитные бури влияют на человека

Физиолог Кондупьян рассказала, как магнитные бури влияют на ростовчан

Влияние магнитных бурь на здоровье человека сильно преувеличено. Нельзя отрицать полное отсутствие метеозависимости у людей. Однако оно не настолько велико, как это принято считать, сообщила RostovGazeta физиолог ЮФУ Оксана Кондупьян.

О магнитных бурях люди узнают из СМИ. Поэтому, как считает физиолог, особо впечатлительные и самовнушаемые верят во влияние магнитных бурь на свое здоровье. 

«Самовнушение — это великая сила. На самом деле метеозависимость у людей не настолько большая, как мы привыкли считать. Влияние магнитных бурь ощущают лишь 20-30% людей. В основном это люди с неустойчивой вегетативной системой», — отмечает Оксана Кондупьян.

Физиолог подчеркивает, что диагноз «вегетососудистая дистония» раньше ставили многим. Сейчас же считается, что такого заболевания нет. По сути это симптом иных имеющихся у человека проблем со здоровьем. Другое дело, что врачи по ряду причин не всегда хотят разобраться в диагнозе.

«А именно такие люди, с лабильной нервной системой, могут испытывать небольшую зависимость от магнитных бурь. Ведь любое эмоциональное переживание у них легко приводит к повышению давления на 10-20 единиц», — уверена эксперт.

Фото: NASA/СС0/wikimedia
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Физиолог подчеркивает, что последние научные объяснения о воздействии магнитных бурь на человека относятся к 60-70 годам минувшего столетия. Однако у современной науки возникают вопросы к сбору статистики и к неоднородности выборки в исследованиях. Ведь при сборе данных не учитывался фактор возраста, существующие болезни, психоэмоциональное состояние, уровень стресса участников и многое другое.

«Эти вопросы до сих пор находятся в стадии изучения и однозначного ответа на них нет ни у кого», — резюмирует спикер.

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