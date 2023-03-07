Posted Сегодня, 20:18
Published Сегодня, 20:18
Modified Сегодня, 20:20
Updated Сегодня, 20:20
О магнитных бурях люди узнают из СМИ. Поэтому, как считает физиолог, особо впечатлительные и самовнушаемые верят во влияние магнитных бурь на свое здоровье.
«Самовнушение — это великая сила. На самом деле метеозависимость у людей не настолько большая, как мы привыкли считать. Влияние магнитных бурь ощущают лишь 20-30% людей. В основном это люди с неустойчивой вегетативной системой», — отмечает Оксана Кондупьян.
Физиолог подчеркивает, что диагноз «вегетососудистая дистония» раньше ставили многим. Сейчас же считается, что такого заболевания нет. По сути это симптом иных имеющихся у человека проблем со здоровьем. Другое дело, что врачи по ряду причин не всегда хотят разобраться в диагнозе.
«А именно такие люди, с лабильной нервной системой, могут испытывать небольшую зависимость от магнитных бурь. Ведь любое эмоциональное переживание у них легко приводит к повышению давления на 10-20 единиц», — уверена эксперт.
Физиолог подчеркивает, что последние научные объяснения о воздействии магнитных бурь на человека относятся к 60-70 годам минувшего столетия. Однако у современной науки возникают вопросы к сбору статистики и к неоднородности выборки в исследованиях. Ведь при сборе данных не учитывался фактор возраста, существующие болезни, психоэмоциональное состояние, уровень стресса участников и многое другое.
«Эти вопросы до сих пор находятся в стадии изучения и однозначного ответа на них нет ни у кого», — резюмирует спикер.
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