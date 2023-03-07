Физиолог подчеркивает, что диагноз «вегетососудистая дистония» раньше ставили многим. Сейчас же считается, что такого заболевания нет. По сути это симптом иных имеющихся у человека проблем со здоровьем. Другое дело, что врачи по ряду причин не всегда хотят разобраться в диагнозе.