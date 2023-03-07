Донские власти пообещали к 1 мая отремонтировать дороги Ростовской области после зимы

«Нужно наращивать темпы и принять все меры, чтобы поручение губернатора было исполнено точно в срок Объемы работы растут, а времени на ее выполнение остается все меньше», — добавил Владимир Окунев, попросив также отказаться от ремонта литым асфальтом. Он напомнил, что сейчас в Ростовской области работают пять асфальтобетонных заводов, оставшиеся шесть запустят в работу через три дня.