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Published Сегодня, 16:20

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Updated Сегодня, 16:22

Донские власти пообещали к 1 мая отремонтировать дороги Ростовской области после зимы

7 марта 2023, 16:20
Фото: donland.ru
К 1 мая обещают восстановить дороги Ростовской области, пострадавшие этой зимой
В Ростовской области собираются к 1 мая отремонтировать дороги, на которых появились дефекты покрытия в зимний период, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

По данным донских властей, за период с января по февраль 2023 года в Ростовской области обнаружили около 115 тысяч квадратных метров ям на дорогах, при этом 92 тысячи «квадратов» выявили на местных автодорогах.

Власти сообщают, что в муниципалитетах успели устранить только 48% от выявленной ямочности. По мнению главы Минтранспорта Владимира Окунева, текущие темпы работы могут не позволить выполнить поручение губернатора Ростовской области закончить ямочный ремонт дорог после зимы к 1 мая.

В настоящий момент в зоне риска неисполнения поручения находятся 11% муниципалитетов, где выполнили не более 5% объема запланированного ремонта дорог. В аутсайдерах оказались также Обливский, Пролетарский, Родионово-Несветайский и Целинский районы, где работы начали меньше недели назад. — приступили к работам только с 3 марта.

«Нужно наращивать темпы и принять все меры, чтобы поручение губернатора было исполнено точно в срок Объемы работы растут, а времени на ее выполнение остается все меньше», — добавил Владимир Окунев, попросив также отказаться от ремонта литым асфальтом. Он напомнил, что сейчас в Ростовской области работают пять асфальтобетонных заводов, оставшиеся шесть запустят в работу через три дня.

Ранее в Ростовской области объявили, когда отремонтируют трассу «Чалтырь-Большие Салы».

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