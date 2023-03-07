Донские власти пообещали к 1 мая отремонтировать дороги Ростовской области после зимы

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
По данным донских властей, за период с января по февраль 2023 года в Ростовской области обнаружили около 115 тысяч квадратных метров ям на дорогах, при этом 92 тысячи «квадратов» выявили на местных автодорогах.
Власти сообщают, что в муниципалитетах успели устранить только 48% от выявленной ямочности. По мнению главы Минтранспорта Владимира Окунева, текущие темпы работы могут не позволить выполнить поручение губернатора Ростовской области закончить ямочный ремонт дорог после зимы к 1 мая.
В настоящий момент в зоне риска неисполнения поручения находятся 11% муниципалитетов, где выполнили не более 5% объема запланированного ремонта дорог. В аутсайдерах оказались также Обливский, Пролетарский, Родионово-Несветайский и Целинский районы, где работы начали меньше недели назад. — приступили к работам только с 3 марта.
«Нужно наращивать темпы и принять все меры, чтобы поручение губернатора было исполнено точно в срок Объемы работы растут, а времени на ее выполнение остается все меньше», — добавил Владимир Окунев, попросив также отказаться от ремонта литым асфальтом. Он напомнил, что сейчас в Ростовской области работают пять асфальтобетонных заводов, оставшиеся шесть запустят в работу через три дня.
Ранее в Ростовской области объявили, когда отремонтируют трассу «Чалтырь-Большие Салы».