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Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

Дождь накроет Ростов-на-Дону 7 марта

7 марта 2023, 07:00
Фото: 1MI
Дождь накроет Ростов-на-Дону 7 марта

Небольшой дождь ожидается 7 марта в Ростове-на-Дону

В Ростове 7 марта прогнозируется дождь, предупредили синоптики.
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Погода

Вторник, 7 марта, выдастся в Ростове теплым и пасмурным. Температура воздуха днем составит +8 градусов, а ночью — +7. Ближе к вечеру вероятен небольшой дождь. Скорость ветра составит всего лишь три метра в секунду.

В среду, 8 марта, погодная ситуация значительно улучшится. Воздух днем прогреется до +16 градусов, а ночью — +6. Небо будет облачным, вместе с тем дождь не прогнозируется. Ветер незначительно разгонится до четырех метров секунду.

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Такая погода продержится в Ростове до пятницы. С 10 марта город накроют проливные дожди, однако температура воздуха останется плюсовой — в среднем +13 днем и +6 ночью.

Напомним, руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сделал подробный прогноз погоды на 8 марта.

Ранее в Ростовской области синоптики признались, что им стало сложнее предсказывать погоду.

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