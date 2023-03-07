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Вторник, 7 марта, выдастся в Ростове теплым и пасмурным. Температура воздуха днем составит +8 градусов, а ночью — +7. Ближе к вечеру вероятен небольшой дождь. Скорость ветра составит всего лишь три метра в секунду.
В среду, 8 марта, погодная ситуация значительно улучшится. Воздух днем прогреется до +16 градусов, а ночью — +6. Небо будет облачным, вместе с тем дождь не прогнозируется. Ветер незначительно разгонится до четырех метров секунду.
Такая погода продержится в Ростове до пятницы. С 10 марта город накроют проливные дожди, однако температура воздуха останется плюсовой — в среднем +13 днем и +6 ночью.
Напомним, руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сделал подробный прогноз погоды на 8 марта.
Ранее в Ростовской области синоптики признались, что им стало сложнее предсказывать погоду.