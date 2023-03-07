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Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Двухметровый провал образовался в тротуаре на Левенцовке в Ростове

7 марта 2023, 08:52
Фото: vk/Нетипичный Ростов-на-Дону
В Левенцовке в Ростове уже неделю не могут убрать огромную яму посреди тротуара
Жители Левенцовки жалуются на огромную яму, в которую провалился тротуар, об этом они пишут в соцсетях.

Жители Левенцовки жалуются на огромную опасную яму посреди тротуара. Она находится во дворе на пересечении улиц Еременко и Жукова. Площадь ямы составляет примерно два метра. В нее частично провалился тротуар.

По словам, местных жителей устранением ямы уже неделю никто не занимается. Ее лишь оцепили слабой оградительной лентой. Мамы с колясками жалуются, что вынуждены идти по дороге между машинами.

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Горожане просят принять меры и устранить яму, как можно скорее.

Ранее сообщалось, что дворы домов в Ростове на Западном превратили в свалки.

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