Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Жители Левенцовки жалуются на огромную опасную яму посреди тротуара. Она находится во дворе на пересечении улиц Еременко и Жукова. Площадь ямы составляет примерно два метра. В нее частично провалился тротуар.
По словам, местных жителей устранением ямы уже неделю никто не занимается. Ее лишь оцепили слабой оградительной лентой. Мамы с колясками жалуются, что вынуждены идти по дороге между машинами.
Горожане просят принять меры и устранить яму, как можно скорее.
Ранее сообщалось, что дворы домов в Ростове на Западном превратили в свалки.