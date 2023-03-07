Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Для получения билетов необходимо приходить в кассы стадиона «Ростов-Арена» или «Олимп». С собой нужно взять паспорт и оформленную карту болельщика.
«Билет дается только в одни руки. Другой человек не может забрать его за вас», — предупредили в клубе.
Сам матч пройдет 12 марта в 19.30 мск в рамках чемпионата России. Ростовчане сейчас находятся на третьем месте турнирной таблицы, соперник — 12-м.
Первые два места занимают «Зенит» и «Спартак».
Ранее ФК «Ростов» с треском проиграл «Локомотиву» на своем поле. О том, как это произошло, читайте по ссылке.