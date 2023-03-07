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Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

ФК «Ростов» сделает бесплатными билеты на матч с «Пари НН» для девушек

7 марта 2023, 10:06
Фото: ФК «Ростов»
ФК «Ростов» сделает бесплатными билеты на матч с «Пари НН» для девушек
Футбольные болельщицы могут получить бесплатные билеты на матч «Ростов» — «Пари НН», говорится на сайте ростовского клуба.

Для получения билетов необходимо приходить в кассы стадиона «Ростов-Арена» или «Олимп». С собой нужно взять паспорт и оформленную карту болельщика.

«Билет дается только в одни руки. Другой человек не может забрать его за вас», — предупредили в клубе.

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Сам матч пройдет 12 марта в 19.30 мск в рамках чемпионата России. Ростовчане сейчас находятся на третьем месте турнирной таблицы, соперник — 12-м.

Первые два места занимают «Зенит» и «Спартак».

Ранее ФК «Ростов» с треском проиграл «Локомотиву» на своем поле. О том, как это произошло, читайте по ссылке.

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