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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Флорист Конарева объяснила, какие цветы нельзя дарить на 8 Марта

7 марта 2023, 12:49
Фото: zoe-schaeffer/unsplash.com
Флорист Конарева объяснила, какие цветы нельзя дарить на 8 марта
Желтые цветы, букеты из гвоздик или одинокий бутон, завернутый в целлофан, могут обидеть женщин, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский флорист Анна Конарева

По словам эксперта, при выборе букетов для какого-либо коллектива, лучше выбирать безопасные для аллергиков цветы с тяжелой пыльцой.

«Почти нет жалоб на тюльпаны, розы и пионы. А вот пыльца мимозы, роз, ромашек, хризантем, калл, лилий и гиацинтов от малейшего движения поднимается в воздух и раздражает дыхательные пути аллергиков», — объясняет флорист.

Как сэкономить на цветах к 8 Марта в Ростове-на-Дону
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Анна Конарева добавила, что лучше не дарить девушке на 8 Марта букет из гвоздик, поскольку связь между этими цветами, похоронной процессией и Днем Победы неразрывно прочна. Девушка, по словам флориста, может увидеть в таком букете не проявление симпатии, а намек на разрыв взаимоотношений.

«С осторожностью нужно также относиться к желтым цветам. Этот цвет трактуется как символ расставания. Поэтому, если девушка ранее не говорила вам о том, что любит желтые цветы, лучше присмотреться к нейтральным белым или нежно-розовым букетам», — советует флорист.

Эксперт добавила, что не стоит преподносить в подарок один цветок. По ее словам, такие букеты, которые чаще всего упакованы в целлофан, выглядят дешево и могут натолкнуть получательницу на мысль, что мужчина пожалел на нее денег.

Ранее RostovGazeta писала о том, что за год на 20% подорожали цветы в Ростовской области.

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