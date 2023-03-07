Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
По словам эксперта, при выборе букетов для какого-либо коллектива, лучше выбирать безопасные для аллергиков цветы с тяжелой пыльцой.
«Почти нет жалоб на тюльпаны, розы и пионы. А вот пыльца мимозы, роз, ромашек, хризантем, калл, лилий и гиацинтов от малейшего движения поднимается в воздух и раздражает дыхательные пути аллергиков», — объясняет флорист.
Анна Конарева добавила, что лучше не дарить девушке на 8 Марта букет из гвоздик, поскольку связь между этими цветами, похоронной процессией и Днем Победы неразрывно прочна. Девушка, по словам флориста, может увидеть в таком букете не проявление симпатии, а намек на разрыв взаимоотношений.
«С осторожностью нужно также относиться к желтым цветам. Этот цвет трактуется как символ расставания. Поэтому, если девушка ранее не говорила вам о том, что любит желтые цветы, лучше присмотреться к нейтральным белым или нежно-розовым букетам», — советует флорист.
Эксперт добавила, что не стоит преподносить в подарок один цветок. По ее словам, такие букеты, которые чаще всего упакованы в целлофан, выглядят дешево и могут натолкнуть получательницу на мысль, что мужчина пожалел на нее денег.
Ранее RostovGazeta писала о том, что за год на 20% подорожали цветы в Ростовской области.