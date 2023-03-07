Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Он опубликовал видео, на котором показал на дороге Mustang. На него поставили автомобиль «Оку» крышей вниз и закрепили.
Чтобы сделать эксперимент более опасным, в отечественный автомобиль забрался человек и сидел за рулем вверх ногами. В результате Ford в таком виде рассекал по улицам города.
«Запасной автомобиль, на случай, если у основного авто спустит колесо», — пошутили пользователи в комментариях.
«Главное, без резких остановок», — заявили ростовчане.
Ранее ростовский каскадер едва не лишился головы при исполнении нового трюка.