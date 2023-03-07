rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Ford Mustang с машиной «Ока» на крыше с водителем промчался по Ростову-на-Дону

7 марта 2023, 10:08
Фото: vk.com/chebotarev_evgeny
Ford Mustang с машиной «Ока» на крыше промчался по Ростову-на-Дону
В Ростове-на-Дону провели эксперимент и провезли автомобиль «Ока» на крыше машины Ford Mustang, сообщил местный каскадер Евгений Чеботарев.

Он опубликовал видео, на котором показал на дороге Mustang. На него поставили автомобиль «Оку» крышей вниз и закрепили.

Чтобы сделать эксперимент более опасным, в отечественный автомобиль забрался человек и сидел за рулем вверх ногами. В результате Ford в таком виде рассекал по улицам города.

Видео: vk.com/chebotarev_evgeny
Ростовский каскадер едва не лишился головы при исполнении нового трюка
Узнать подробнее

«Запасной автомобиль, на случай, если у основного авто спустит колесо», — пошутили пользователи в комментариях.

«Главное, без резких остановок», — заявили ростовчане.

Ранее ростовский каскадер едва не лишился головы при исполнении нового трюка.

Читайте также:
Ростовский каскадер едва не лишился головы при исполнении нового трюка«Я жив»: в Ростове каскадер Евгений Чеботарев получил по голове трубой во время трюкаСломавший позвоночник каскадер в Ростове чудом выжил после нового трюка
#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Каскадер#Машина#Илья Протвинов#Видео
Подпишитесь
Как волонтеры в Ростовской области поссорились с депутатом из-за помощи бойцам СВО
Сегодня, 08:42
Врач рассказал, какие инфекционные болезни могут угрожать жителям Ростова весной
Сегодня, 10:16
Жители в Шахтах заявили о задержании людей в военной форме с автоматами днем 7 марта
Сегодня, 10:14
Земля, отопление, долги и Coca-Cola: за что судились донские компании в феврале
Сегодня, 10:03
В Ростовской области прогнозируется снег с дождем и усиление ветра до 14 м/c
Сегодня, 10:00
Объединить всех, кто приближает победу: лидер ЛДПР поддержал швейные батальоны
Вчера, 06:00