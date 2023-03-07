Некоторые сервисы предлагают клиентам заранее сделать заказ и оплатить его. Тогда можно не опасаться повышения цен в сам праздник. А продавцу это будет выгодно тем, что он сможет собрать заказ заранее и не придется тратить на это время день 8 марта.