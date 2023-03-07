Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Согласно статистике, цветы в Ростовской области за год подорожали на 20% или на 21 рубль. Если в прошлом году один цветок стоил 99 рублей, то теперь он обойдется в 120 рублей.
RostovGazeta провела опрос на тему предстоящего праздника и выяснила, что 25% жителей региона не планируют тратить на букет более двух тысяч рублей. Около 6% респондентов готовы купить букет стоимостью от трех до пяти тысяч рублей.
А о том, как сэкономить на покупке, читайте ниже
Некоторые сервисы предлагают клиентам заранее сделать заказ и оплатить его. Тогда можно не опасаться повышения цен в сам праздник. А продавцу это будет выгодно тем, что он сможет собрать заказ заранее и не придется тратить на это время день 8 марта.
Вместе с этим букет привезут в удобное для клиента время, что также является плюсом.
Также если есть возможность, то лучше не покупать цветы 8 марта. Лучше это сделать за день до праздника или на следующий день после него.
Флористы берут дополнительную плату за то, что собирают для клиента красивые букеты. Для экономии можно купить цветы и попробовать собрать из них красивую композицию.
В Интернете есть большое количество инструкций, как сделать это правильно. Либо можно дать волю фантазии.
Чтобы букет получился объемным, не обязательно подбирать для него большое количество цветов. Лучше присмотреться к кустовым хризантемам или кустовым розам, которые придадут ему пышности.
В результате стоимость окажется ниже, чем если собирать букет из большого количества цветов.
Они не так популярны, как свежесрезанные, поэтому к празднику продавцы не будут поднимать на них цены. Разновидность комнатных растений очень большая, благодаря чему подобрать их можно под любой бюджет.
В связи с большой конкуренцией на этом рынке продавцы пытаются выделиться среди основной массы и прибегают к оригинальным идеям. Так, в продаже появились букеты из мягких игрушек и даже из сладостей.
Иногда букеты составляют из чая и кофе, что может выйти дешевле обычных цветов. При этом такой подарок обязательно удивит девушку.
Крупные сетевые магазины часто предлагают своим клиентам скидки, которые позволят сэкономить на покупке. Некоторые устраивают акции, участниками которых могут стать все желающие.
Иногда при покупке товаров возвращается часть денег в виде кэшбека.
Не секрет, что сезонные цветы будут дешевле чем покупка растений не в сезон цветения. Зимой цветут гиацинты, тюльпаны, ирисы, амариллисы.
Существуют также всесезонные цветы, среди них розы, хризантемы, герберы, гвоздики, лилии.
Если рядом есть цветочная база, то обязательно надо на нее заглянуть. Цены здесь будут дешевле магазинных, однако стоит учитывать, что товары не всегда продают физлицам.
Кроме того, цветы в таких местах не подготовлены, чтобы сразу дарить. Ведь их покупают бизнесмены и передают своим флористам, которые приводят их в порядок.
Поэтому придется проявить смекалку и сделать букет более привлекательным.