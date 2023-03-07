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Published Сегодня, 08:42

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Updated Сегодня, 08:44

Как волонтеры в Ростовской области поссорились с депутатом из-за помощи бойцам СВО

7 марта 2023, 08:42
Фото: mil.ru

Волонтеры из Гуково заявили, что поссорились с депутатом из-за помощи бойцам СВО

В редакцию RostovGazeta обратились волонтеры из Гуково, которые оказывали гуманитарную помощь бойцам СВО якобы под руководством депутата Гуковской Гордумы Ирины Колонтаенко. Поводом для жалобы волонтеров стало непонимание ситуации — отсутствие официальных отчетов о сборе и движении собранных денег.

«Командира надо проучить»

К группе гуманитарной помощи под руководством депутата Ирины Колонтаенко в Гуково, многодетная мать с группой инвалидности Светлана Авдеева присоединилась в октябре 2022 года.

«Я сразу предупредила, что помощник из меня минимальный по состоянию здоровья. Но депутат подчеркнула, что я ей нужна, поскольку в городе меня многие знают», — вспоминает Авдеева.

Многодетная мать рассказывает, что с энтузиазмом взялась за дело, но многое стало настораживать.

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В частности, собеседница вспоминает, как в февральскую субботу была запланирована поездка с гуманитарной помощью в  госпиталь, который находится под патронажем волонтеров Гуково.

«Бойцов в госпитале кормят. Но больничная еда — это одно, а мы привозим домашние вкусности. Они готовятся в ночь. Наши бабушки начали ставить тесто, готовить начинку. И тут от депутата приходит сообщение о том, что с поездкой — отбой. Якобы с командиром госпиталя поссорилась одна из волонтеров — не наша, а чья-то знакомая. Поэтому командира надо проучить. Я пришла в ужас. Разве так можно? Ребята же нас ждут», — недоумевает горожанка. 

По ее словам, в итоге гуковские волонтеры все-таки поехали в госпиталь и разобрались в ситуации, которая оказалась далека от озвученной им версии.

Фото: mil.ru

Фермерскую еду выбрасывали

Еще одно недоумение волонтеров вызвала беспричинная порча продуктов.

«Мы договорились с жителями из Зерноградского района о том, что они привезут нам для бойцов четыре буржуйки. Вместе с этим заботливые люди положили в машину домашние фермерские продукты для ребят — сыр, творог, мясную начинку для пирожков. 9 февраля это все привезли на склад, а 18 февраля выяснилось, что холодильник никто не включил, и все продукты пропали», — говорит Авдеева.

При этом, по словам обратившихся в редакцию волонтеров, администраторы группы беспокоились происходящим: они писали в чат сообщение о том, что пропадают продукты, но никакие меры, дескать, не последовали, пока кто-то не предложил еду просто выбросить, «дабы не нарваться».

«Протухшее втихаря выкинули. А мне об этом потом рассказали местные жители», — говорит Светлана.

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Одеть полк

Удивление волонтеров вызвал и странный подход к освещению ситуации о помощи бойцам в группах и социальных сетях. По их словам, каждый пост должен был проходить обязательное разрешение и одобрение Ирины Колонтаенко. Сама же депутат на сообщения, как говорят волонтеры, иной раз, отвечала якобы не раньше, чем через трое суток, ссылаясь на постоянную занятость.

«В понедельник на собрании я показала Колонтаенко ее посты в соцсети, в которых она объявила о сборе денег — 880 тысяч рублей. [Данные скрины есть в наличии у редакции]. Согласно ее сообщению, эти деньги требовались для того, чтобы одеть целый полк», — сообщает Светлана Авдеева.

По словам многодетной матери, присутствующие на собрании пытались уточнить, кому и куда требуется снаряжение. Но, по их словам, адекватного ответа не получили.

«У меня закрались большие сомнения. Что это за полк? Как могло произойти, что сейчас, а уже конец зимы, целый полк до сих пор раздет? Неужели наши ребята всю зиму ждут пока мы соберем 880 тысяч рублей? Этого же не может быть?!» — задается вопросами волонтер Елена [имя изменено по ее просьбе].

Она добавляет, что, как человек идейный, очень удивилась такому событию.

Собеседница делится мнением, что организация гуманитарной помощи бойцам СВО, на ее взгляд, связана не столько с желанием депутата оказать посильную помощь солдатам, сколько, дескать, с целью пиара.

Фото: Страница VK/Ирина Колонтаенко

Зачем нужны деньги 

Волонтеры предоставили RostovGazeta запись, где якобы Ирина Колонтаенко говорит о том, что если весомую сумму удастся собрать до 24 февраля, то ей сделают хорошую рекламу, в том числе и в запрещенной социальной сети. А если собрать деньги не удастся до конца февраля, то есть вариант поехать в Донецк и встретиться с Пушилиным [глава ДНР — прим. редакции], и, конечно же, подключить Первый канал для того, чтобы в ближайшее время объявить об открытии Фонда.

«Как хотите — нам нужно это сделать. Все нацеливайтесь и будем над этим работать. Нам надо собрать эту сумму обязательно», — заявляется в обращении.

Также в записи говорится и о том, что сбор средств поможет депутату в грядущей в этом году предвыборной кампании.

«А если будет хорошо мне — будет хорошо и вам», — уверяет заявитель.

Редакция RostovGazeta направила официальный запрос в пресс-службу Южного военного округа с вопросом о потребности в обмундировании данного полка. На момент публикации материала ответ не получен. Информация уточняется.

Фото: volsk.vamto.mil.ru
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«Филькина грамота»

Многие волонтеры не разделяют подход депутата к сбору без должного учета гуманитарной помощи.

«Ситуация очень странная. Дело в том, что мы, волонтеры, не знаем сколько денег поступает. А люди же спрашивают у нас! И что отвечать? Мы неоднократно поднимали вопрос о необходимости прозрачной отчетности. Но нет. Мы по-прежнему получаем только скрины о платежах из приложения телефона. А это, извините, филькина грамота», — убеждена волонтер Елена, попросившая изменить свое имя при публикации.

С ней соглашается и жительница Гуково — волонтер Татьяна, не пожелавшая публиковать свою фамилию.

«У меня брат служит в зоне СВО, поэтому я неоднократно переводила деньги на оказание посильной помощи бойцам. Но я не получала никаких подтверждений о том, что средства от меня были получены. Как и куда уходили они, я не знаю. Никаких отчетов не видела», — подчеркивает Татьяна.

Волонтеры сходятся во мнении, что когда речь идет о деньгах, организатор сбора средств должен быть готов оперативно отчитываться за каждую копейку.

Фото: Страница VK/Ирина Колонтаенко

«Когда я кому-то помогаю и, тем более, вовлекаю в это других людей, я должна знать, как и что происходит, чтобы честно отчитаться перед людьми. Я неоднократно поднимала вопрос о необходимости открыто показывать официальное движение денег в волонтерском движении. Ирина соглашалась со мной, но ничего не происходило. Она лишь объяснила, что на указанный для сбора помощи счет к ней приходят разные деньги — и с ее магазина, и личные средства. Поэтому предоставить официальную отчетность по волонтерскому движению она не может. Только на мой взгляд, когда человек занимается благотворительностью, он обязан создать отдельный счет для того, чтобы подтвердить честность и открытость своих намерений», — уверенна Светлана Авдеева.

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С кем дружить

Многодетная мать рассказывает, что после ряда подобных высказываний, ей заблокировали доступ в группе волонтеров на отправку сообщений.

«И понеслось. В группе мне задают вопросы, а я даже ответить на них не могу. Моя знакомая попросила в чате, как минимум, разблокировать меня. Но мне было велено отвечать только в личку. А представляете, многие же не знали, что я заблокирована. Люди думали, что раз я молчу, значит, я виновата, и мне нечего сказать», — сокрушается Авдеева.

Собеседница добавляет, что теперь для присутствия в волонтерском движении, основатель группы якобы ставит всех перед выбором: поддерживать отношения с депутатом или с Авдеевой.

Ирина Колонтаенко
Фото: gukovo.donland.ru

«По большому счету, Светлане просто заткнули рот из-за того, что она стала задавать неудобные вопросы», — делится мнением волонтер Елена.

Аниматор Ирина, которая с волонтерским движением принимала участие в поздравлении бойцов 24 февраля 2023 года, полагает, что между Колонтаенко и Авдеевой произошли некие «финансовые недопонимания».

«Я не поняла суть конфликта и сразу сказала, что придерживаюсь нейтралитета. Колонтаенко ничего не успела объяснить. Меня просто поставили перед странным выбором: или я с Колонтаенко, или с Авдеевой. А разве нельзя всем вместе делать одно общее дело? Это очень похоже на детский сад — с одним дружи, с другим — нельзя», — недоумевает Ирина.

Конфиденциальная информация 

В процессе подготовки статьи, в редакцию RostovGazeta обратились и волонтеры с иным мнением. В частности, накануне публикации позвонила некая Наталья [не назвавшая свою фамилию]. Она рассказала о том, что многие волонтеры не разделяют позицию Светланы Авдеевой.

«Все наши отчеты предоставляются в группе. Мы пишем там, сколько пришло денег, сколько было потрачено. Волонтеры были против выписки со счета. Ведь у Ирины есть своя предпринимательская деятельность, на ее карту приходят и предпринимательские доходы. Мы посчитали, что это ее личное дело и ее конфиденциальная информация», — отметила Наталья.

По ее словам, многодетная мать якобы намеренно подняла вопрос о выписках со счета, чтобы попросту «насолить».

Организатор сбора гуманитарной помощи в Гуково депутат Ирина Колонтаенко подчеркнула, что волонтерское движение не зарегистрировано.

Фото: Страница VK/Ирина Колонтаенко

«Получается, что мы кружок по интересам. В этом случае законодательство не предусматривает отчеты. Но если человек обратится ко мне с вопросом, что сделал перевод средств и потребует отчет — естественно, я его предоставлю. Мои волонтеры не обязаны отчитываться. А чтобы у людей было доверие, весь учет у нас ведется в группе», — разъяснила депутат.

На официальный запрос RostovGazeta в Гуковской городской Думе сообщили, что не располагают информацией о волонтерской деятельности депутата по сбору гуманитарной помощи, оказываемой участникам СВО.

Подобные недопонимания в волонтерских движениях Ростовской области — далеко не редкость. Ранее RostovGazeta сообщала, с какими проблемами при организации помощи бойцам СВО сталкиваются волонтеры Хомутовского сельского поселения Кагальницкого района.

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