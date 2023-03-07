«Когда я кому-то помогаю и, тем более, вовлекаю в это других людей, я должна знать, как и что происходит, чтобы честно отчитаться перед людьми. Я неоднократно поднимала вопрос о необходимости открыто показывать официальное движение денег в волонтерском движении. Ирина соглашалась со мной, но ничего не происходило. Она лишь объяснила, что на указанный для сбора помощи счет к ней приходят разные деньги — и с ее магазина, и личные средства. Поэтому предоставить официальную отчетность по волонтерскому движению она не может. Только на мой взгляд, когда человек занимается благотворительностью, он обязан создать отдельный счет для того, чтобы подтвердить честность и открытость своих намерений», — уверенна Светлана Авдеева.