Кинокритик Сычёв назвал “Брат 3” одиозным проектом

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
По словам кинокритика, против этого фильма выступает вся Россия. Дело в том, что дилогию Алексея Балабанова “Брат” и “Брат 2” уже можно считать классикой российского кинематографа. А главного героя Данилу Багрова едва ли не единственным народным героем за последние 30 лет. В съёмках “Брата 3” россияне видят не только попытку нажиться на действительно хорошем фильме, но и возможность дискредитировать оригинальную ленту, пишет газета “Известия”.
В новом фильме не снимается ни один из актёров, участвовавших в “Брате 1” и “Брате 2”. Более того, актёр Виктор Сухоруков и певица Ирина Салтыкова негативно высказались о новом фильме.
В народе “Брат 3”считают фильмом скандально известного Стаса Барецкого, однако продюсером, режисёром и автором является именно Переверзев. Что касается актёров, то известно об участии Эрика Робертса и рэпера Птахи. Последний в тизере цитирует Данилу Багрова и ругает тех, кто против фильма, ещё не посмотрев его.
Интернет-пользователи направляли в Минкульт петицию с просьбой запретить съёмки, но ведомство не отреагировало. Позже появилась информация о выходе фильма в прокат осенью 2023 года. Недовольство общественности вызвало, в том числе, участие в картине лиц с уголовным прошлым.