Кинокритик Сычёв назвал “Брат 3” одиозным проектом

По словам кинокритика, против этого фильма выступает вся Россия. Дело в том, что дилогию Алексея Балабанова “Брат” и “Брат 2” уже можно считать классикой российского кинематографа. А главного героя Данилу Багрова едва ли не единственным народным героем за последние 30 лет. В съёмках “Брата 3” россияне видят не только попытку нажиться на действительно хорошем фильме, но и возможность дискредитировать оригинальную ленту, пишет газета “Известия”.