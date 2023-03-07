Кодекс чести приняли воспитанницы Мариинской гимназии

Режим занятий разделен на два этапа. В первой половине дня воспитанницы посещают уроки по общеобразовательной программе, а во второй – их ждет дополнительное образование по программам спортивно-оздоровительного, духовно-нравственного и художественно-эстетического направлений. Юные казачки занимаются парашютным спортом, современным пятиборьем, краеведением и поисковой работой. Также посещают уроки изобразительного искусства, шитья, танцев и вокала.