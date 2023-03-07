Кодекс чести приняли воспитанницы Мариинской гимназии

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
Как пояснила директор Мариинской гимназии Наталья Войнова, свою клятву девочки дают осознанно, понимая, что за простыми словами стоит твердая решимость следовать Кодексу чести.
За четыре года своего существования Мариинская гимназия стала одним из лидеров в системе казачьего образования на Дону. Учреждение продемонстрировало высокую результативность образовательных процессов. построенных на основе возрождения исторических, культурных ценностей и традиций донского казачества.
Режим занятий разделен на два этапа. В первой половине дня воспитанницы посещают уроки по общеобразовательной программе, а во второй – их ждет дополнительное образование по программам спортивно-оздоровительного, духовно-нравственного и художественно-эстетического направлений. Юные казачки занимаются парашютным спортом, современным пятиборьем, краеведением и поисковой работой. Также посещают уроки изобразительного искусства, шитья, танцев и вокала.
Заместитель главы региона Сергей Бодряков отметил, что в настоящее время система казачьего кадетского образования и воспитания в Ростовской области охватывает не только учебный процесс, но и досуг ребят.
— Система формирует менталитет высоконравственного, интеллектуально и физически развитого молодого человека, любящего Донской край, знающего историю и традиции своего народа, способного к творчеству и созидании, — пояснил замгубернатора.
Стоит напомнить, что Мариинская гимназия активно участвует во всех крупных областных патриотических мероприятиях. На протяжении 2022 года воспитанницы неоднократно собирали и передавали гуманитарную помощь в поддержку СВО и занимались другой волонтерской работой.