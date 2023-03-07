Сообщается, что после того, как адъютант, получивший и открывший письмо, вошел в помещение — все находящиеся в нем люди начали ощущать кожный зуд, жар, а также ломоту в теле и другие признаки отравления. Предположительно, большая часть отравляющего вещества выветрилась на улице, благодаря этому и помощи медиков военным удалось сохранить свои жизни.