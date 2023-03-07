Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Во вторник, 7 марта, заместитель командира 2-го армейского корпуса, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов обратился в военную прокуратуру, чтобы дело о массовом отравлении его самого и его адъютантов направили в Следственный комитет России.
По данным СМИ, генерал Алаудинов оказался на больничной койке вместе со своими подчиненными после получения письма от 83-летней жительницы Ростовской области. В нем пенсионерка благодарила участников СВО за защиту страны и исполнение воинского долга.
Сообщается, что после того, как адъютант, получивший и открывший письмо, вошел в помещение — все находящиеся в нем люди начали ощущать кожный зуд, жар, а также ломоту в теле и другие признаки отравления. Предположительно, большая часть отравляющего вещества выветрилась на улице, благодаря этому и помощи медиков военным удалось сохранить свои жизни.
Теперь военная прокуратура и следственные органы собираются установить заказчиков и исполнителей покушения на убийство.
Официальной информации о происшествии не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростовской области похоронили спецназовца «Ахмата».