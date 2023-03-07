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Published Сегодня, 15:19

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

Командира «Ахмата» Алаудинова хотели отравить письмом старушки из Ростовской области

7 марта 2023, 15:19
Фото: vk.com/ramzan
Командира «Ахмата» пытались убить с помощью письма старушки из Ростовской области
Командир и бойцы «Ахмата» получили отравленное благодарственное письмо от пожилой женщины из Ростовской области, подробностями поделился портал «Ъ».

Во вторник, 7 марта, заместитель командира 2-го армейского корпуса, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов обратился в военную прокуратуру, чтобы дело о массовом отравлении его самого и его адъютантов направили в Следственный комитет России.

По данным СМИ, генерал Алаудинов оказался на больничной койке вместе со своими подчиненными после получения письма от 83-летней жительницы Ростовской области. В нем пенсионерка благодарила участников СВО за защиту страны и исполнение воинского долга.

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Сообщается, что после того, как адъютант, получивший и открывший письмо, вошел в помещение — все находящиеся в нем люди начали ощущать кожный зуд, жар, а также ломоту в теле и другие признаки отравления. Предположительно, большая часть отравляющего вещества выветрилась на улице, благодаря этому и помощи медиков военным удалось сохранить свои жизни.

Теперь военная прокуратура и следственные органы собираются установить заказчиков и исполнителей покушения на убийство.

Официальной информации о происшествии не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области похоронили спецназовца «Ахмата».

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