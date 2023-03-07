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Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

«Коммерческая тайна»: из чего делается молочная продукция в Ростовской области

7 марта 2023, 12:36
Фото: rostovgazeta.ru
Корреспондент RostovGazeta не получил ответ на вопрос — какого качества жиры используются при производстве молочной продукции под брендом «Белый медведь». На предприятии не увидели основания раскрыть информацию об используемых ингредиентах.

Напомним, что редакция RostovGazeta провела собственное расследование, пытаясь понять, что продают под видом молока и молочных продуктов в Ростове. Выяснилось, что молочные продукты, произведенные из отборного молока, стоят намного выше тех, в составе которых обозначены «растительные масла модификационных видов».

Наибольшее число вопросов вызвал состав «Молокосодержащего продукта с заменителем жира» (аналог творога) и глазированных сырков от ростовского производителя «Белый медведь». А ведь именно их в качестве сладкого лакомства ростовчане покупают детям.

Мнения опрошенных экспертов по поводу состава разделились. Сторонники правильного питания выступили против наличия ГМО и пальмового масла в составе. Эксперты разъяснили, что употребление трансжиров в больших количествах и на постоянной основе не принесет никакой пользы.

«Все жиросодержащие продукты, имеющие жирность более 10% — это вредные продукты», — сообщили корреспонденту RostovGazeta врачи одной из ростовских поликлиник.

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Но было и другое мнение. В частности, директор пищевого вуза Александр Нечушкин считает, что вред ГМО сильно преувеличен. По его словам, главный вопрос заключается в качестве жиров.

«Пальмовое масло может быть техническим, низкого качества. А если оно качественное, то принесет пользу», — подчеркнул Александр Нечушкин.

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Выяснить какое пальмовое масло используется при производстве глазированных сырков «Белый медведь» корреспонденту RostovGazeta не удалось.

Фото: RostovGazeta

«На каком основании мы должны вам отвечать? Это же может быть коммерческая тайна?! У нас есть контролирующие органы, такие как, например, Роспотребнадзор. Почему мы должны отвечать на вопросы корреспонденту?» — отметили на предприятии.

Также, на предприятии не согласились и с жалобами ростовчан на текучку кадров.

«Оплата труда у нас постоянно индексируется. Если не ошибаюсь, с 1 октября произошло повышение ставки. Никакого снижения оплаты труда нет», — подчеркнули в «Белом медведе».

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