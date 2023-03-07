Логвиненко сообщил о старте в Ростове областного конкурса «Сделаем вместе»

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Идея состоит в следующем. Жители выступают с предложением реализовать конкретный проект по решению проблемы местного значения, которая их волнует.
К примеру, в сфере жилищно-коммунального хозяйства проекты могут быть направлены на улучшение объектов благоустройства, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, сбора ТКО, создание площадок для выгула собак.
Если идея побеждает в конкурсном отборе, областной бюджет выделяет субсидию до 2-х миллионов рублей на воплощение ее в жизнь.
При этом граждане должны быть готовы профинансировать не менее 5% стоимости работ.
Прием инициатив завершается 20 марта. Они размещаются на сайте https://vmeste.donland.ru. Для этого необходимо авторизироваться на портале Госуслуг.
Логвиненко призвал ростовчан проявить инициативу, принять активное участие в данном проекте и, тем самым, внести лепту в благоустройство Ростова и улучшить наш город.
Данная программа реализуется в городе с 2020 года. По линии жилищно-коммунального хозяйства благоустроено 11 объектов. В том числе спортплощадка в сквере Фрунзе, детская игровая и спортивная площадка по ул. Добровольского, 24.