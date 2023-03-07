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Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Логвиненко сообщил о старте в Ростове областного конкурса «Сделаем вместе»

7 марта 2023, 08:44
Фото: ТГ канал Алексея Логвиненко
Основная цель конкурса “Сделаем вместе”, стартовавшего в Ростове, - вовлечь жителей и бизнес в развитие общественной инфраструктуры, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Идея состоит в следующем. Жители выступают с предложением реализовать конкретный проект по решению проблемы местного значения, которая их волнует.

К примеру, в сфере жилищно-коммунального хозяйства проекты могут быть направлены на улучшение объектов благоустройства, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, сбора ТКО, создание площадок для выгула собак.

Если идея побеждает в конкурсном отборе, областной бюджет выделяет субсидию до 2-х миллионов рублей на воплощение ее в жизнь.

При этом граждане должны быть готовы профинансировать не менее 5% стоимости работ.

Прием инициатив завершается 20 марта. Они размещаются на сайте https://vmeste.donland.ru. Для этого необходимо авторизироваться на портале Госуслуг.

Логвиненко призвал ростовчан проявить инициативу, принять активное участие в данном проекте и, тем самым, внести лепту в благоустройство Ростова и улучшить наш город.

Данная программа реализуется в городе с 2020 года. По линии жилищно-коммунального хозяйства благоустроено 11 объектов. В том числе спортплощадка в сквере Фрунзе, детская игровая и спортивная площадка по ул. Добровольского, 24.

#Елена Янкевич
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