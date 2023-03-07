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Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Мазутная пленка и жуткий запах появились на реке Дон в Ростове-на-Дону

7 марта 2023, 11:21
Фото: ТГ канал rostovnovosti
Мазутная пленка и жуткий запах появились на реке Дон в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на поверхности реки Дон появилась мазутная пленка, сообщили в горожане в соцсетях.

Ростовчане назвали произошедшее экологическим бедствием. В районе реки также появился запах, как на автозаправке.

Что стало причиной загрязнения, пока остается неизвестным.

«А можно из названия города убрать Дон? А то достояние нашего города превратилось в болото, которое вызывает исключительно отвращение», — заявили пользователи в комментариях.

В Ростове-на-Дону ресторан начало уносить по реке Дон днем 26 февраля
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Другие предположили, что виноваты могут быть браконьеры.

Ранее в Ростове-на-Дону ресторан начало уносить по реке Дон. Однако через некоторое время его удалось вернуть.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Илья Протвинов
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