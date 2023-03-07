Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Ростовчане назвали произошедшее экологическим бедствием. В районе реки также появился запах, как на автозаправке.
Что стало причиной загрязнения, пока остается неизвестным.
«А можно из названия города убрать Дон? А то достояние нашего города превратилось в болото, которое вызывает исключительно отвращение», — заявили пользователи в комментариях.
Другие предположили, что виноваты могут быть браконьеры.
Ранее в Ростове-на-Дону ресторан начало уносить по реке Дон. Однако через некоторое время его удалось вернуть.