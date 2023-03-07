Медведев снова первая ракетка России

Как сообщает газета “Известия”, 4 марта Медведев победил Рублёва в финале ATP, проходившем в Дубае. Он назвал эту победу уникальной и сказал, что сам удивился, выиграв три турнира подряд в ATP-туре. Таким образом, победная серия Медведева уже состоит из 14 матчей.