rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Медведев снова первая ракетка России

Сегодня, 10:13
Российский теннисист Даниил Медведев занял шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он обошёл Андрея Рублёва (3775 очков против 3660).

Как сообщает газета “Известия”, 4 марта Медведев победил Рублёва в финале ATP, проходившем в Дубае. Он назвал эту победу уникальной и сказал, что сам удивился, выиграв  три турнира подряд в ATP-туре. Таким образом, победная серия Медведева уже состоит из 14 матчей.

Напомним, первое место в ATP удерживает серб Новак Джокович, на его счету 7160 баллов. 3 марта в полуфинале турнира Медведев обыграл его и добился пятой победы в личном противоборстве двух теннисистов.

Подпишитесь
Как волонтеры в Ростовской области поссорились с депутатом из-за помощи бойцам СВО
Сегодня, 08:42
Врач рассказал, какие инфекционные болезни могут угрожать жителям Ростова весной
Сегодня, 10:16
Жители в Шахтах заявили о задержании людей в военной форме с автоматами днем 7 марта
Сегодня, 10:14
Земля, отопление, долги и Coca-Cola: за что судились донские компании в феврале
Сегодня, 10:03
В Ростовской области прогнозируется снег с дождем и усиление ветра до 14 м/c
Сегодня, 10:00
Объединить всех, кто приближает победу: лидер ЛДПР поддержал швейные батальоны
Вчера, 06:00