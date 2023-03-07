На российском рынке образовался профицит бытовой техники

Часть заказанной в первом полугодии 2022 года бытовой техники из Китая оказалась на складах только сейчас. В то же время спрос на данную продукцию среди россиян снизился. Но, несмотря на это, дистрибьюторы снижать цены на бытовую технику не собираются.