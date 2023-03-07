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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

На российском рынке образовался профицит бытовой техники

Сегодня, 08:28
У производителей и поставщиков бытовой техники в России образовались большие запасы товаров на складах. Это произошло из-за ажиотажного спроса на продукцию в 2022 году.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Коммерсант», весной минувшего года россияне стали активно раскупать бытовую технику. В то же время российские дистрибьюторы стали наращивать объемы закупок, опасаясь закрытия каналов и последующего за ним дефицита.

Часть заказанной в первом полугодии 2022 года бытовой техники из Китая оказалась на складах только сейчас. В то же время спрос на данную продукцию среди россиян снизился. Но, несмотря на это, дистрибьюторы снижать цены на бытовую технику не собираются.

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