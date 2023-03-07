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Published Сегодня, 08:45

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На уборку Северного кладбища в Ростове потратят 15 миллионов рублей

7 марта 2023, 08:45
Фото: rostov-gorod.ru
На уборку Северного кладбища в Ростове потратят 15 миллионов рублей
Служба городских кладбищ ищет подрядчика, который займется содержанием и обслуживанием Северного кладбища, сообщается на сайте государственных закупок.

Служба городских кладбищ Ростова объявила о поиске подрядчика, который займется обслуживанием и содержанием Северного кладбища. На эту цель выделено 15,4 миллиона рублей.

За эти деньги подрядчик обязуется с 1 апреля по 31 августа этого года поддерживать в чистоте и надлежащем состоянии места погребений. Необходимо также будет очищать кладбище от грязи, пыли и мусора, мыть тротуары, бороться с сорной растительностью и свалками мусора. Убирать подрядчику нужно будет и старые цветы и венки. Главной целью работ называется обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

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Отдельно уточняется, что работы, выполняемые подрядчиком, не должны мешать заезду транспортных средств и посещению граждан вне зависимости от погодных условий.

Ранее урбанист Артемий Зайцев рассказал, где возле Ростова могут построить новые кладбища.

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