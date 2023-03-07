За эти деньги подрядчик обязуется с 1 апреля по 31 августа этого года поддерживать в чистоте и надлежащем состоянии места погребений. Необходимо также будет очищать кладбище от грязи, пыли и мусора, мыть тротуары, бороться с сорной растительностью и свалками мусора. Убирать подрядчику нужно будет и старые цветы и венки. Главной целью работ называется обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.