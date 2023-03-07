Объявлены победители конкурса «Лучник Future»

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Лауреаты были определены по результатам открытых защит проектов студентами перед членами жюри в формате онлайн, пишет mkset.ru. Победили следующие команды: “CCPR – Союз Сибирских Пиарщиков” и Studband (Сибирский федеральный университет), Lil Bi и “PRянички” (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), «Авантюристки» и SOUP (НИУ «Высшая школа экономики»).
Из заявления исполнительного директора конкурса «Лучник Future» Юлии Моховой следует, что в текущем году все команды снова представили достойные проекты. Очевидно, что студентов действительно интересует применение получаемых ими знаний на практике еще на этапе обучения, подчеркнула она.
«Для бизнеса это прекрасная возможность получить свежие и смелые идеи, которые реально воплотить в жизнь, - отметила Мохова. - Уверены, что конкурс и дальше будет развиваться, и в следующем году мы увидим еще больше талантливых работ».
В 2023 году студенческие коллективы подали на конкурс «Лучник Future» в общей сложности 86 коммуникационных проектов. Партнеры мероприятия – общественные и коммерческие организации – представили для решения командам шесть реальных PR-кейсов.
Задачи для решения предложили участникам конкурса следующие компании: «Полюс Вернинское», «Форум Доноров», «Московский метрополитен», ТМК, «Ситикард» и «Норильский никель».
Напомним, учредитель конкурса «Лучник Future» – дирекция национальной премии в сфере развития общественных связей «Серебряный Лучник». Официальным информационным партнером проекта выступает федеральный медиахолдинг 1MI.