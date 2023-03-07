Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:44
Updated Сегодня, 04:44
Речь идет о маршрутах №71 и 34, длина очередей составляет десятки метров. Автор попросил принять меры в этой ситуации.
Пользователи в комментариях написали, что аналогичные проблемы есть и с некоторыми другими маршрутами.
«А то, что №34 и №34А нет после 22 часов — это нормально?», — поинтересовались ростовчане.
Ранее ростовчане заявили, что по 50 минут ждут на холоде автобусы №99. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.