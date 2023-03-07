rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:39

Published Сегодня, 04:39

Modified Сегодня, 04:44

Updated Сегодня, 04:44

Очереди в десятки метров выстраиваются на автобусы №71 и 34 в Ростове-на-Дону

7 марта 2023, 04:39
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону местным жителям приходится ждать длительное время, чтобы попасть на автобусы №71 и 34, сообщили они в соцсетях.

Речь идет о маршрутах №71 и 34, длина очередей составляет десятки метров. Автор попросил принять меры в этой ситуации.

Пользователи в комментариях написали, что аналогичные проблемы есть и с некоторыми другими маршрутами.

В Ростове строят здания для больниц и не могут решить проблему дефицита автобусов
Узнать подробнее

«А то, что №34 и №34А нет после 22 часов — это нормально?», — поинтересовались ростовчане.

Ранее ростовчане заявили, что по 50 минут ждут на холоде автобусы №99. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
В Ростове строят здания для больниц и не могут решить проблему дефицита автобусовЖители в Ростове-на-Дону пожаловались на нехватку автобусов в мартеРостовчане заявили, что по 50 минут ждут на холоде автобусы №99
#Илья Протвинов#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Продавцы «Агромолла» заявили, что массово перейдут на торговую площадку в Батайске
Вчера, 14:13
Резкие перепады температуры пообещали ростовчанам с 7 марта
Сегодня, 05:48
Ростовчанам продолжают отключать электричество на этой неделе
Сегодня, 06:34
Что известно о забастовке на донском рынке и чем завершился массовый протест
Вчера, 19:34
Объединить всех, кто приближает победу: лидер ЛДПР поддержал швейные батальоны
Вчера, 06:00