Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Ранее жители Шахт писали о задержании двух мужчин в военной форме, у которых якобы были с собой автоматы. Говорилось, что перед задержанием они пытались вызвать такси.
Очевидцы, комментируя происходящее, рассказали, что у задержанных был с собой пакет со сковородками. По их словам, один из мужчин успел сесть в такси с автоматом.
Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
Ранее в Таганроге пьяный пассажир испугал друга и таксиста пистолетом. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.