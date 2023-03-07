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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Пакет со сковородками нашли у задержанных вооруженных мужчин в Шахтах

7 марта 2023, 13:13
Фото: Seymour Johnson Air Force Base/cc0/wikimedia.org
Сковородки оказались у задержанных вооруженных мужчин в Шахтах
В Ростовской области у задержанных вооруженных мужчин мог быть с собой пакет со сковородками, сообщили очевидцы в соцсетях.

Ранее жители Шахт писали о задержании двух мужчин в военной форме, у которых якобы были с собой автоматы. Говорилось, что перед задержанием они пытались вызвать такси.

Очевидцы, комментируя происходящее, рассказали, что у задержанных был с собой пакет со сковородками. По их словам, один из мужчин успел сесть в такси с автоматом.

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Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

Ранее в Таганроге пьяный пассажир испугал друга и таксиста пистолетом. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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