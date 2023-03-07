Почему дорожают продукты в России и как решают эту проблему покупатели

Если обратиться к официальным данным и сравнить цены за год, то становится понятно, что спад цен на 7% для огурцов ситуацию особо не меняет. Так как за год они подорожали в два раза, этот овощ можно включать в раздел деликатесов. Особенно, если их покупать в зимний период.