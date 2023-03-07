Почему дорожают продукты в России и как решают эту проблему покупатели

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:45
В конце февраля огурцы стали лидерами среди дешевеющих товаров, цены на них упали более чем на 7%. А вот сахар наоборот подорожал и сразу на 27%.
Если обратиться к официальным данным и сравнить цены за год, то становится понятно, что спад цен на 7% для огурцов ситуацию особо не меняет. Так как за год они подорожали в два раза, этот овощ можно включать в раздел деликатесов. Особенно, если их покупать в зимний период.
За это же время сахар подорожал на 7,5% — до 62 рублей за килограмм. В целом средняя инфляция продовольственных товаров составила умеренные 8,76%.
Сильнее всего подорожал лук — на 54%, далее идут огурцы и маргарин. Печенье выросло в цене на 29%, соль, чай и рис — 22%, бананы — 20%.
Что касается лука, который растет на любой грядке, то его импортируют из других стран. Аналитики считают, что рост цен связан с неблагоприятными условиями в странах Центральной Азии.
К примеру, в Узбекистане из-за холодной погоды испортилось много лука. Из-за этого власти Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана запретили его экспорт в соседние государства.
Что касается огурцов, то в России в зимнее время их выращивают в теплицах. Обычно рост стоимости начинается с сентября, но сейчас основной скачок цен пришелся на январь. Часть оптовых поставщиков повысила их на 35%.
Дело в том, что у производителей выросли расходы. Так, в декабре подорожали услуги ЖКХ. Кроме того, есть зависимость от импортных семян, а когда появятся собственные — остается загадкой.
Маргарин в России подорожал также из-за импортной составляющей. Мировые цены на масличные увеличились, импортное пальмовое масло подорожало, а расходы на логистику стали больше в четыре раза.
Что касается подешевевших продуктов, то не удалось составить даже топ-10.
Однако положительная динамика была у «борщевого набора». Дело в том, что на складах сохранились рекордные запасы картофеля, так как в минувшем году урожай увеличился на 4,3%.
Аналогичная ситуация сложилась с курятиной и свининой, так как бизнесмены вкладывают инвестиции в эту отрасль. За год производство мяса птицы увеличилось почти на 5%.
Но говядина подорожала на 14%, так как предприниматели не хотят инвестировать в эту сферу. Расходы на содержание поголовья скота намного больше периода окупаемости.
Согласно проведенным опросам, 67% жителей России готовы приобретать продукты с истекающим сроком годности. Около 25% отдают им предпочтения из-за скидок. Только 28% респондентов брезгуют уцененными продуктами.