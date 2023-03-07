Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Заказчиком выступает региональный Минздрав, начальная стоимость контракта составляет почти 10 миллионов рублей. Победитель станет известен 16 марта.
Всего закупят 2,4 тысячи упаковок вакцины для профилактики туляремии. Стоимость одной единицы составляет четыре тысячи рублей.
Предоставить препарат необходимо не позднее 31 марта 2023 года. Остаточный срок годности к этому времени должен быть не менее девяти месяцев.
Добавим, что туляремия – это инфекционное заболевание, поражающее лимфатические узлы, кожу, иногда слизистые оболочки глаз, легкие и кишечник. Ее также называют малой чумой.