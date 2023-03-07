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Почти 2,5 тыс упаковок вакцины от «малой чумы» закупит Ростовская область в 2023 году

7 марта 2023, 08:56
Фото: olga-kononenko/unsplash
Ростовская области потратит 10 млн на закупку вакцины от «малой чумы» в 2023 году
В Ростовской области объявили аукцион по выбору подрядчика, который поставит партию вакцины от туляремии, говорится в материалах Госзакупок.

Заказчиком выступает региональный Минздрав, начальная стоимость контракта составляет почти 10 миллионов рублей. Победитель станет известен 16 марта.

Всего закупят 2,4 тысячи упаковок вакцины для профилактики туляремии. Стоимость одной единицы составляет четыре тысячи рублей.

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Предоставить препарат необходимо не позднее 31 марта 2023 года. Остаточный срок годности к этому времени должен быть не менее девяти месяцев. 

Добавим, что туляремия – это инфекционное заболевание, поражающее лимфатические узлы, кожу, иногда слизистые оболочки глаз, легкие и кишечник. Ее также называют малой чумой. 

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