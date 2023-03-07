Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
В данный момент пробкам присвоено 9 баллов из 10 возможных. На картах стоят значки о произошедших авариях на Зоологической и Шолохова.
Практически парализовано движение в центре — на Малюгиной, Чехова, Текучева, Буденновском, Мечникова. Проблемы есть на проспектах Михаила Нагибина, Театральный, улицах Нансена, Ларина, Погодина и Таганрогской.
Пробки наблюдаются и на выездах из города.
Ранее ростовчане придумали, как решить проблему вечных пробок в Первомайском районе. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.