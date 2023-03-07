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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Пробки парализовали движение в Ростове-на-Дону перед 8 Марта

7 марта 2023, 14:28
Фото: 1MI
Пробки парализовали движение в Ростове-на-Дону перед 8 Марта
В Ростове-на-Дону во вторник, 7 марта, появились серьезные транспортные проблемы, следует из данных онлайн-карт.

В данный момент пробкам присвоено 9 баллов из 10 возможных. На картах стоят значки о произошедших авариях на Зоологической и Шолохова.

Практически парализовано движение в центре — на Малюгиной, Чехова, Текучева, Буденновском, Мечникова. Проблемы есть на проспектах Михаила Нагибина, Театральный, улицах Нансена, Ларина, Погодина и Таганрогской.

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Пробки наблюдаются и на выездах из города.

Ранее ростовчане придумали, как решить проблему вечных пробок в Первомайском районе. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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