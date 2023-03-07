Продавцы донского «Агромолла» рассказали, что их не устраивает в работе рынка

«Вдвойне подняли. Как бы стоил заезд четыре тысячи рублей, теперь стоит 10. Это фура. „ГАЗель“ — пять тысяч рублей. Десятитонник — 7,5 тысячи рублей. То есть ты продал за день, за полчаса — их не интересуют. Платишь за пять дней, а разницу никто не возвращает», — рассказал корреспонденту торговец, добавив, что по истечению пяти дней за каждый новый день он будет вынужден платить по две тысячи рублей.