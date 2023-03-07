Продавцы донского «Агромолла» рассказали, что их не устраивает в работе рынка

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Напомним, в понедельник, 6 марта, стали поступать сообщения о вероятной забастовке на рынке «Агромолл». Однако спустя время власти сообщили, что рынок вернулся к работе в штатном режиме после разъяснения новых правил контроля въезда предпринимателям.
Между тем, один из торговцев рынка рассказал корреспонденту издания, что именно его не устраивает в работе рынка. По словам бизнесмена, изначально причиной общественных волнений стало якобы увеличение стоимости на заезд и торговые места.
«Вдвойне подняли. Как бы стоил заезд четыре тысячи рублей, теперь стоит 10. Это фура. „ГАЗель“ — пять тысяч рублей. Десятитонник — 7,5 тысячи рублей. То есть ты продал за день, за полчаса — их не интересуют. Платишь за пять дней, а разницу никто не возвращает», — рассказал корреспонденту торговец, добавив, что по истечению пяти дней за каждый новый день он будет вынужден платить по две тысячи рублей.
Предприниматель заявил, что никого из его знакомых торговцев не устраивает новый порядок дел, а потому люди пытаются договориться с руководством. Если переговоры не приведут к изменению ценовой политики рынка — предприниматели заявили, что готовы покинуть его для поиска нового места торговли.