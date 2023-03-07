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Published Сегодня, 05:40

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Updated Сегодня, 05:40

Продавцы донского «Агромолла» рассказали, что их не устраивает в работе рынка

7 марта 2023, 05:40
Фото: rostovgazeta.ru
Продавцы донского «Агромолла» рассказали, что их не устраивает в работе рынка
Продавцы рынка «Агромолл» рассказали о причинах забастовки 6 марта, об этом они сообщили в беседе с корреспондентом RostovGazeta.

Напомним, в понедельник, 6 марта, стали поступать сообщения о вероятной забастовке на рынке «Агромолл». Однако спустя время власти сообщили, что рынок вернулся к работе в штатном режиме после разъяснения новых правил контроля въезда предпринимателям.

Между тем, один из торговцев рынка рассказал корреспонденту издания, что именно его не устраивает в работе рынка. По словам бизнесмена, изначально причиной общественных волнений стало якобы увеличение стоимости на заезд и торговые места.

«Вдвойне подняли. Как бы стоил заезд четыре тысячи рублей, теперь стоит 10. Это фура. „ГАЗель“ — пять тысяч рублей. Десятитонник — 7,5 тысячи рублей. То есть ты продал за день, за полчаса — их не интересуют. Платишь за пять дней, а разницу никто не возвращает», — рассказал корреспонденту торговец, добавив, что по истечению пяти дней за каждый новый день он будет вынужден платить по две тысячи рублей.

Продавцы донского «Агромолла» рассказали, что их не устраивает в работе рынка
Видео: rostovgazeta.ru
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Предприниматель заявил, что никого из его знакомых торговцев не устраивает новый порядок дел, а потому люди пытаются договориться с руководством. Если переговоры не приведут к изменению ценовой политики рынка — предприниматели заявили, что готовы покинуть его для поиска нового места торговли.

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