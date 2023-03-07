Производство вина в Ростовской области увеличили на 80% в 2022 году

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров отмечает, что в последние несколько лет в регионе стали уделять особое внимание развитию винного производства.
«У нас отрасль развивается благодаря высокому качеству местных вин, обусловленных почвенно-климатическими условиями, сложившимся ассортиментом насаждений и технологией виноделия», — рассказал Гончаров, добавив, что еще одной уникальной особенностью региона является наличие автохтонных сортов винограда, способных стать лицом российского виноделия.
Власти сообщили, что в прошлом году заложили 47 гектаров молодых виноградников. Еще одним значимым итогом 2022 года стало увеличение валового сбора винограда, который превысил показатели 2021 года практически вдвое, урожайность составила 79,6 центнера с гектара. В 2023 году на развитие отрасли собираются направить более 61 миллиона рублей.
Кроме того, на совещании о перспективах развития виноградарско-винодельческой отрасли Ростовской области виноматериалов произвели вдвое больше, чем в 2021 году, а общий объем продукции составил примерно 1,1 миллиона декалитров. Это привело к увеличению производства готовой продукции на 80%. Розничные продажи при этом возросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
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