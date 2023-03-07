Производство вина в Ростовской области увеличили на 80% в 2022 году

Кроме того, на совещании о перспективах развития виноградарско-винодельческой отрасли Ростовской области виноматериалов произвели вдвое больше, чем в 2021 году, а общий объем продукции составил примерно 1,1 миллиона декалитров. Это привело к увеличению производства готовой продукции на 80%. Розничные продажи при этом возросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.