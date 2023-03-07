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Published Сегодня, 11:59

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Updated Сегодня, 12:01

Производство вина в Ростовской области увеличили на 80% в 2022 году

7 марта 2023, 11:59
Фото: david-kohler/unsplash
Производство вина в Ростовской области увеличили на 80% в 2022 году
В Ростовской области за год производство вина удалось увеличить на 80%, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров отмечает, что в последние несколько лет в регионе стали уделять особое внимание развитию винного производства.

«У нас отрасль развивается благодаря высокому качеству местных вин, обусловленных почвенно-климатическими условиями, сложившимся ассортиментом насаждений и технологией виноделия», — рассказал Гончаров, добавив, что еще одной уникальной особенностью региона является наличие автохтонных сортов винограда, способных стать лицом российского виноделия.

Власти сообщили, что в прошлом году заложили 47 гектаров молодых виноградников. Еще одним значимым итогом 2022 года стало увеличение валового сбора винограда, который превысил показатели 2021 года практически вдвое, урожайность составила 79,6 центнера с гектара. В 2023 году на развитие отрасли собираются направить более 61 миллиона рублей.

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Кроме того, на совещании о перспективах развития виноградарско-винодельческой отрасли Ростовской области виноматериалов произвели вдвое больше, чем в 2021 году, а общий объем продукции составил примерно 1,1 миллиона декалитров. Это привело к увеличению производства готовой продукции на 80%. Розничные продажи при этом возросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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