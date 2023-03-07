Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Как объяснила эксперт, все больше людей отказываются от того, чтобы отмечать гендерные праздники.
«Международный женский день уже почти не празднуют вне семейного круга. В большинстве случаев проблема заключается в отсутствии организатора. Люди боятся брать на себя ответственность собирать деньги на подарки или принимать решения, которые касаются большого коллектива», — пояснила эксперт.
Маргарита Титова также добавила, что после распада СССР Международный женский день потерял свое историческое значение дня борьбы за права женщин и стал «пережитком прошлого».
«Сейчас к этому дню относятся как к гендерному женскому празднику. И многим мужчинам такая трактовка не нравится, поскольку в их отношении 23 февраля мужским днем не считается. А между прочим международный мужской день существует и отмечается 3 ноября, но он не популяризирован», — рассказала психолог.
Эксперт добавила, что многие ростовчане считают празднование 8 Марта проявлением сексизма и вместо него предпочитают отмечать нейтральный День весны 1 марта.
Ранее RostovGazeta писала о том, как сэкономить на цветах к 8 Марта в Ростове-на-Дону.