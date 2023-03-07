«Сейчас к этому дню относятся как к гендерному женскому празднику. И многим мужчинам такая трактовка не нравится, поскольку в их отношении 23 февраля мужским днем не считается. А между прочим международный мужской день существует и отмечается 3 ноября, но он не популяризирован», — рассказала психолог.