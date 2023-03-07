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Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Психолог объяснил, почему мужчины в Ростове отказываются поздравлять женщин с 8 Марта

7 марта 2023, 11:27
Фото: meghan hessler/unsplash
Почему мужчины в Ростове отказываются поздравлять женщин с 8 марта объяснил психолог
Международный женский день мужчины в Ростове считают проявлением сексизма, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский семейный психолог Маргарита Титова

Как объяснила эксперт, все больше людей отказываются от того, чтобы отмечать гендерные праздники.

«Международный женский день уже почти не празднуют вне семейного круга. В большинстве случаев проблема заключается в отсутствии организатора. Люди боятся брать на себя ответственность собирать деньги на подарки или принимать решения, которые касаются большого коллектива», — пояснила эксперт.

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Маргарита Титова также добавила, что после распада СССР Международный женский день потерял свое историческое значение дня борьбы за права женщин и стал «пережитком прошлого».

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«Сейчас к этому дню относятся как к гендерному женскому празднику. И многим мужчинам такая трактовка не нравится, поскольку в их отношении 23 февраля мужским днем не считается. А между прочим международный мужской день существует и отмечается 3 ноября, но он не популяризирован», — рассказала психолог.

Эксперт добавила, что многие ростовчане считают празднование 8 Марта проявлением сексизма и вместо него предпочитают отмечать нейтральный День весны 1 марта.

Ранее RostovGazeta писала о том, как сэкономить на цветах к 8 Марта в Ростове-на-Дону.

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