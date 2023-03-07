Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:53
Во вторник, 7 марта, температура составит 9 градусов и пройдут дожди. Скорость ветра достигнет четырех метров в секунду.
В среду температура поднимется сразу до 15 градусов, в четверг - до 16. А после она пойдет на спад.
В субботу и воскресенье, 11 и 12 марта, столбики термометров будут показывать около 12 градусов. Могут пройти дожди.
По ночам температура будет опускаться до восьми градусов. Скорость ветра в течение недели не изменится.
Ранее в Ростовской области синоптики признались, что им стало сложнее предсказывать погоду.