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Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:53

Updated Сегодня, 05:53

Резкие перепады температуры пообещали ростовчанам с 7 марта

7 марта 2023, 05:48
В Ростове-на-Дону на этой неделе ожидаются перепады температуры воздуха, сообщили в Гидрометцентре.
Сюжет
Погода

Во вторник, 7 марта, температура составит 9 градусов и пройдут дожди. Скорость ветра достигнет четырех метров в секунду. 

В среду температура поднимется сразу до 15 градусов, в четверг - до 16. А после она пойдет на спад. 

В субботу и воскресенье, 11 и 12 марта, столбики термометров будут показывать около 12 градусов. Могут пройти дожди. 

По ночам температура будет опускаться до восьми градусов. Скорость ветра в течение недели не изменится. 

Ранее в Ростовской области синоптики признались, что им стало сложнее предсказывать погоду.

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