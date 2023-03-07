Роберт Хабек: Отказ ФРГ от российского газа не остался без последствий

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Хабек напомнил, что свыше 55% газа в 2022 году в Германию поставляла Россия. После начала СВО ФРГ отказалась от российского голубого топлива и при этом, по словам Хабека, сохранила энергоснабжение. “Это достижение, за которое многие люди заплатили цену”, – цитирует чиновника газета “Известия”.
Таким образом Хабек прокомментировал высокие темпы роста инфляции в Германии.
Также министр сказал, что через терминалы СПГ в страну может поступать топливо, в котором будут молекулы русского газа, это нельзя проконтролировать.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц сделал заявление о полной независимости от поставки российских энергоносителей – газа, угля, нефти. Помогли в этом возросшие поставки СПГ, атомные электростанции и восстановление работы угольных электростанций.
24 декабря прошлого года, немецкий концерн Uniper признал убытки более чем в 11 млрд евро из-за отказа от российского газа. Для спасения предприятия правительству ФРГ пришлось национализировать компанию. На это из госбюджета выделили 34,5 млрд евро.