rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Роберт Хабек: Отказ ФРГ от российского газа не остался без последствий

Сегодня, 10:26
Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что меры правительства ФРГ по снижению зависимости газа оплачены многими людьми.

Хабек напомнил, что свыше 55% газа в 2022 году в Германию поставляла Россия. После начала СВО ФРГ отказалась от российского голубого топлива и при этом, по словам Хабека, сохранила энергоснабжение. “Это достижение, за которое многие люди заплатили цену”, –  цитирует чиновника газета “Известия”.

Таким образом Хабек прокомментировал высокие темпы роста инфляции в Германии.

Также министр сказал, что через терминалы СПГ в страну может поступать топливо, в котором будут молекулы русского газа, это нельзя проконтролировать.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц сделал заявление о полной независимости от поставки российских энергоносителей – газа, угля, нефти. Помогли в этом возросшие поставки СПГ,  атомные электростанции и восстановление работы угольных электростанций.

24 декабря прошлого года, немецкий концерн Uniper признал убытки более чем в 11 млрд евро из-за отказа от российского газа. Для спасения предприятия правительству ФРГ пришлось национализировать компанию. На это из госбюджета выделили 34,5 млрд евро.

Подпишитесь
Как волонтеры в Ростовской области поссорились с депутатом из-за помощи бойцам СВО
Сегодня, 08:42
Врач рассказал, какие инфекционные болезни могут угрожать жителям Ростова весной
Сегодня, 10:16
Жители в Шахтах заявили о задержании людей в военной форме с автоматами днем 7 марта
Сегодня, 10:14
Земля, отопление, долги и Coca-Cola: за что судились донские компании в феврале
Сегодня, 10:03
В Ростовской области прогнозируется снег с дождем и усиление ветра до 14 м/c
Сегодня, 10:00
Объединить всех, кто приближает победу: лидер ЛДПР поддержал швейные батальоны
Вчера, 06:00