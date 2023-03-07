Роберт Хабек: Отказ ФРГ от российского газа не остался без последствий

Хабек напомнил, что свыше 55% газа в 2022 году в Германию поставляла Россия. После начала СВО ФРГ отказалась от российского голубого топлива и при этом, по словам Хабека, сохранила энергоснабжение. “Это достижение, за которое многие люди заплатили цену”, – цитирует чиновника газета “Известия”.