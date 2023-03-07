В Рособрнадзоре уверены, что в ходе подготовки к ЕГЭ большую роль играет психологический настрой, а потому в России решили проводить ЕГЭ для родителей, чтобы те в свою очередь объяснили детям правила и процедуру сдачи экзамена и поделились своим опытом.