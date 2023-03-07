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Published Сегодня, 17:30

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Родители выпускников Ростовской области сдадут ЕГЭ по русскому языку с 1 по 31 марта

7 марта 2023, 17:30
Фото: pxhere.com
Родители выпускников Ростовской области сдадут ЕГЭ по русскому языку с 1 по 31 марта
В Ростовской области с 1 по 31 марта родители донских выпускников получат возможность сдать ЕГЭ по русскому языку, об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Власти напомнили, что с 1 по 31 марта на территории Ростовской области проходит акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Акция проходит на Дону седьмой год подряд.

Глава Минобразования Ростовской области Андрей Фатеев сообщил, что в прошлом году около 1,5 тысячи родителей проходили экзамен по математике базового уровня, в этом году они смогут проверить свои знания по русскому языку.

В Рособрнадзоре уверены, что в ходе подготовки к ЕГЭ большую роль играет психологический настрой, а потому в России решили проводить ЕГЭ для родителей, чтобы те в свою очередь объяснили детям правила и процедуру сдачи экзамена и поделились своим опытом.

Расписание ЕГЭ в 2023 году в Ростове-на-Дону
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В ходе акции ЕГЭ для родителей пройдет таким же образом, как его организовывают для детей, для участия в мероприятиях необходимо подать заявление в место обучения своего ребенка. На экзамен необходимо взять паспорт и черную ручку.

Ранее стало известно, как изменились правила поступления в донские вузы в 2023 году.

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