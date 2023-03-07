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Published Сегодня, 15:45

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Updated Сегодня, 15:47

Ростовчанин Сергей Жигунов задолжал волгоградскому банку более 38 миллионов рублей

7 марта 2023, 15:45
Фото: Telegram-канал Сергея Жигунова
Ростовчанин Сергей Жигунов задолжал волгоградскому банку более 38 миллионов рублей
Знаменитый актер Сергей Жигунов из Ростова взял у волгоградского банка в кредит более 38,4 миллиона рублей, однако так и не смог расплатиться с долгами, об этом рассказало местное издание.

Портал V1 сообщил, что еще более восьми лет назад Сергей Жигунов взял в кредит у АО «Нокссбанк» более 38,4 миллиона рублей, которые собирался потратить на съемки очередного кинопроекта своего продюсерского центра.

Однако погасить задолженность в срок актеру не удалось, и Останкинский отдел судебных приставов в Москве возбудил в отношении Жигунова исполнительное производство. Теперь актеру предстоит выплатить не только основную сумму долга, но и исполнительный сбор в размере около 2,7 миллиона рублей.

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В издании указали, что в настоящий момент арестована одна из четырех квартир Жигунова стоимостью 16 миллионов рублей. Остальную недвижимость, включая дачу в Абрамцеве, по данным издания, ростовчанин переписал на супругу.

Ранее стало известно, какие гонорары платил Сергей Жигунов своему экранному сыну в сериале «Моя прекрасная няня».

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