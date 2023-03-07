Ростовчанин Сергей Жигунов задолжал волгоградскому банку более 38 миллионов рублей

Однако погасить задолженность в срок актеру не удалось, и Останкинский отдел судебных приставов в Москве возбудил в отношении Жигунова исполнительное производство. Теперь актеру предстоит выплатить не только основную сумму долга, но и исполнительный сбор в размере около 2,7 миллиона рублей.