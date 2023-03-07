Ростовчанин Сергей Жигунов задолжал волгоградскому банку более 38 миллионов рублей

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Портал V1 сообщил, что еще более восьми лет назад Сергей Жигунов взял в кредит у АО «Нокссбанк» более 38,4 миллиона рублей, которые собирался потратить на съемки очередного кинопроекта своего продюсерского центра.
Однако погасить задолженность в срок актеру не удалось, и Останкинский отдел судебных приставов в Москве возбудил в отношении Жигунова исполнительное производство. Теперь актеру предстоит выплатить не только основную сумму долга, но и исполнительный сбор в размере около 2,7 миллиона рублей.
В издании указали, что в настоящий момент арестована одна из четырех квартир Жигунова стоимостью 16 миллионов рублей. Остальную недвижимость, включая дачу в Абрамцеве, по данным издания, ростовчанин переписал на супругу.
Ранее стало известно, какие гонорары платил Сергей Жигунов своему экранному сыну в сериале «Моя прекрасная няня».