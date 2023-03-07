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Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Ростовчанка во время застолья упала с балкона, встала и вернулась на вечеринку

7 марта 2023, 10:49
Фото: Vladyslav-Tobolenko/unsplash
Пьяная жительница Ростова упала с балкона, встала и вернулась на вечеринку
Жительница Ростова выжила после падения с высоты второго этажа, рассказали в соцсетях очевидцы.

Трагедия едва не произошла в Ростове накануне. Местная жительница устроила застолье у себя дома. Будучи пьяной, она решила покурить на балконе. Там она уселась на перила, однако в силу своего состояния не смогла удержать равновесие и упала.

К счастью, балкон находился на уровне второго этажа. Ростовчанка выжила, отделавшись ссадинами и ушибами.

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Сообщается, что после падения она самостоятельно вернулась в квартиру для продолжения застолья.

Ранее альпинист сорвался с 20-метровой высоты водонапорной башни в Батайске и выжил.

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