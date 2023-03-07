Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Трагедия едва не произошла в Ростове накануне. Местная жительница устроила застолье у себя дома. Будучи пьяной, она решила покурить на балконе. Там она уселась на перила, однако в силу своего состояния не смогла удержать равновесие и упала.
К счастью, балкон находился на уровне второго этажа. Ростовчанка выжила, отделавшись ссадинами и ушибами.
Сообщается, что после падения она самостоятельно вернулась в квартиру для продолжения застолья.
Ранее альпинист сорвался с 20-метровой высоты водонапорной башни в Батайске и выжил.