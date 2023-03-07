«А людям с хроническими патологиями в магнитные бури следует принимать базовую терапию. Особенно, когда речь идет о давлении или проблемах с сердцем. Но если обычные методы не помогают, и состояние здоровья не улучшается, то, конечно же, надо обращаться за медицинской помощью», — резюмирует врач.