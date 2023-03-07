Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
По словам медиков, смена биоритмов, колебания температур и атмосферного давления чаще всего происходит в межсезонье — после зимы с наступлением весны. Метеозависимостью от этих явлений в большей мере страдают люди с хроническими недугами.
В этот период у людей наблюдается обострение гипертонии, учащение сердечных приступов. Могут активизироваться хронические болезни желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, ухудшится настроение. Нередко такие состояния перетекают в хроническую усталость.
«Все магнитные колебания активизируют симптомы наших хронических заболеваний. Но чаще всего на них реагируют люди, которые зависят от солнечной активности», — отмечает врач терапевт, не пожелавший публиковать свои данные.
Избежать метеочувствительности, по словам доктора, позволит соблюдение здорового образа жизни. А именно — полноценный режим труда и отдыха. Обязательные прогулки, двигательная активность и сбалансированное питание — потребление большего количества свежих овощей и фруктов.
При этом врач советует ограничить, а лучше и вовсе исключить, острую, кислую и жаренную пищу. Также следует регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку, избавляясь от пыли.
«А людям с хроническими патологиями в магнитные бури следует принимать базовую терапию. Особенно, когда речь идет о давлении или проблемах с сердцем. Но если обычные методы не помогают, и состояние здоровья не улучшается, то, конечно же, надо обращаться за медицинской помощью», — резюмирует врач.
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