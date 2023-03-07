Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
За это время количество покинувших донской регион превысило число прибывших на 680 человек. К примеру, в 2021 году зафиксировали рост приехавших в донской регион на 12,3 тысячи человек.
Также стало известно, что средняя зарплата в регионе по итогам 2022 года составила 44,7 тысячи рублей. Этот показатель за год вырос почти на 14%.
К началу этого года количество безработных достигло 10,9 тысячи граждан. Всего в 2022 году трудоустроили 64 тысячи человек.
Напомним, что Росстат зафиксировал стремительную убыль населения в Ростовской области в 2022 году.