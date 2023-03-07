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Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

Люди начали массово уезжать из Ростовской области с 2022 года

7 марта 2023, 07:46
Фото: 1MI
С 2022 года в Ростовской области зафиксирован миграционный отток населения

С 2022 года в Ростовской области зафиксирован большой миграционный отток населения

В Ростовской области в 2022 году зарегистрировали отток населения, говорится в отчете правительства региона.

За это время количество покинувших донской регион превысило число прибывших на 680 человек. К примеру, в 2021 году зафиксировали рост приехавших в донской регион на 12,3 тысячи человек. 

Также стало известно, что средняя зарплата в регионе по итогам 2022 года составила 44,7 тысячи рублей. Этот показатель за год вырос почти на 14%.

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К началу этого года количество безработных достигло 10,9 тысячи граждан. Всего в 2022 году трудоустроили 64 тысячи человек. 

Напомним, что Росстат зафиксировал стремительную убыль населения в Ростовской области в 2022 году.

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