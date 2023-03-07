Сотрудник ВСК завершил переход Атлантического океана на гребной лодке в одиночку

Ранее Денис Горбылев несколько раз ходил под парусом в составе команды знаменитого путешественника Федора Конюхова. В мае 2006 года яхтсмены совершили трансатлантический переход от острова Антигуа в Карибском бассейне до порта Фалмут в Великобритании. За три с лишним недели макси-яхта «Алые паруса» прошла свыше 4,1 тысяч миль. Через три года, в 2009-м, Федор Конюхов вновь пригласил Дениса принять участие в переходе Новая Зеландия – Фолклендские острова через легендарный мыс Горн, где океан особенно непредсказуем из-за сильных течений, ураганных ветров и регулярных штормов. В 2019 году Денис Горбылев в составе международной команды из шести человек установил мировой рекорда при переходе через Атлантику. В декабре 2018 года ВСК застраховала кругосветный переход Федора Конюхова на весельной лодке.