Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
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Updated Сегодня, 14:03
Тело в водоеме заметили местные жители в марте, после чего они обратились в экстренные службы. Прибывшие правоохранители оцепили территорию.
Погибшего мужчину достали на берег, сейчас устанавливается его личность. В региональном УСКР рассказали изданию «Батайское время», что признаков насильственной смерти не обнаружили.
Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростовской области осудили водителя, который проехал по водосточной трубе и утопил пассажира. Расширенный материал читайте по ссылке.