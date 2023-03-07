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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Тело мужчины выловили из канала Ерик в Батайске в марте

7 марта 2023, 14:01
Фото: Противопожарная и аварийно-спасательная служба/vk.com
Тело мужчины выловили из канала Ерик в Батайске в марте
В Батайске Ростовской области в канале Ерик обнаружили тело мужчины, сообщают СМИ.

Тело в водоеме заметили местные жители в марте, после чего они обратились в экстренные службы. Прибывшие правоохранители оцепили территорию.

Погибшего мужчину достали на берег, сейчас устанавливается его личность. В региональном УСКР рассказали изданию «Батайское время», что признаков насильственной смерти не обнаружили.

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Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области осудили водителя, который проехал по водосточной трубе и утопил пассажира. Расширенный материал читайте по ссылке.

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