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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Тюльпаны и розы «расцветут» на ростовской телебашне 8 марта

7 марта 2023, 07:26
Фото: 1MI
Тюльпаны и розы «расцветут» на ростовской телебашне 8 марта
В Ростове на телебашне в честь 8 Марта включат праздничную подсветку, сообщили в РТРС.

В честь 8 Марта на ростовской телебашне включится праздничная подсветка. На башне «расцветут» тюльпаны и розы. Также отобразить обещают праздничную надпись «8 Марта».

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Помимо Ростова, яркую подсветку включат на телебашнях других городов — Казани, Калуги, Костромы, Оренбурга, Пензы, Перми, Самары, Саранска, Тамбова и других.

Ранее ростовский психолог Маргарита Титова объяснила, чего лучше не дарить женщинам на 8 Марта. Эксперт посоветовала исключить подарки в виде бытовой техники. Дарить ее стоит только, если женщина сама об этом попросила. Также психолог призвала не дарить косметику и сладости.

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