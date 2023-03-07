Ранее ростовский психолог Маргарита Титова объяснила, чего лучше не дарить женщинам на 8 Марта. Эксперт посоветовала исключить подарки в виде бытовой техники. Дарить ее стоит только, если женщина сама об этом попросила. Также психолог призвала не дарить косметику и сладости.