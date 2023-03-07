Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В честь 8 Марта на ростовской телебашне включится праздничная подсветка. На башне «расцветут» тюльпаны и розы. Также отобразить обещают праздничную надпись «8 Марта».
Помимо Ростова, яркую подсветку включат на телебашнях других городов — Казани, Калуги, Костромы, Оренбурга, Пензы, Перми, Самары, Саранска, Тамбова и других.
Ранее ростовский психолог Маргарита Титова объяснила, чего лучше не дарить женщинам на 8 Марта. Эксперт посоветовала исключить подарки в виде бытовой техники. Дарить ее стоит только, если женщина сама об этом попросила. Также психолог призвала не дарить косметику и сладости.