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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

В ходе СВО погиб 29-летний отец двоих детей Александр Погорелов из Ростовской области

7 марта 2023, 11:42
Фото: Страница в соцсети Александра Погорелова
29-летний отец двоих детей Александр Погорелов из Ростовской области погиб в ходе СВО
29-летний уроженец Ростовской области Александр Погорелов погиб в ходе спецоперации, пишут СМИ.

В ходе спецоперации, выполняя боевую задачу, смертельное ранение получил 29-летний житель поселка Юловский Целинского района Александр Погорелов. Он отправился на фронт осенью прошлого года.

Дома бойца не дождались супруга и двое маленьких детей.

О том, где и когда похоронят Погорелова пока неизвестно.

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Официально о гибели военнослужащего Министерство обороны не сообщало.

Ранее стало известно, что доброволец Радик Оганисян из Ростовской области погиб в ходе СВО.

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