Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В ходе спецоперации, выполняя боевую задачу, смертельное ранение получил 29-летний житель поселка Юловский Целинского района Александр Погорелов. Он отправился на фронт осенью прошлого года.
Дома бойца не дождались супруга и двое маленьких детей.
О том, где и когда похоронят Погорелова пока неизвестно.
Официально о гибели военнослужащего Министерство обороны не сообщало.
Ранее стало известно, что доброволец Радик Оганисян из Ростовской области погиб в ходе СВО.