rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

В парках Ростова-на-Дону подготовили мероприятия к 8 Марта

7 марта 2023, 11:40
Фото: donland.ru
В парках Ростова-на-Дону подготовили мероприятия к 8 марта
В парках Ростова для горожанок подготовили мероприятия, посвященные Международному женскому дню, об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Глава администрации объявил, что в среду, 8 марта, в городских парках пройдут мероприятия, посвященные празднованию Международного женского дня.

Так, например, в парке имени Максима Горького в центре города пройдут акции «Весенний букет» и «Пусть всегда будет мама», во время которой женщины смогут получить букеты и открытки.

В парках «Осеннем» и имени Николая Островского организуют открытые микрофоны, фотосессии и мастер-классы. В парке «Левобережном» состоится праздничный концерт, а в парке имени Октября гости смогут стать зрителями литературно-музыкальной программы «Есть в каждой женщине какая-то загадка».

Тюльпаны и розы «расцветут» на ростовской телебашне 8 марта
Узнать подробнее

Подробную информацию о мероприятиях и их расписании можно изучить на портале городской администрации по ссылке.

Ранее ростовчанам рассказали, как сэкономить на цветах к Международному женскому дню.

Читайте также:
ОК поздравят с 8 Марта большим концертом «ОК с караоке» со звездамиРостовский психолог объяснил, чего лучше не дарить женщинам на 8 МартаВ Ростовской области стоимость одного тюльпана поднимется до 200 рублей к 8 Марта
#Надежда Пустяк#Праздник#Парк#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Как волонтеры в Ростовской области поссорились с депутатом из-за помощи бойцам СВО
Сегодня, 08:42
Врач рассказал, какие инфекционные болезни могут угрожать жителям Ростова весной
Сегодня, 10:16
Жители в Шахтах заявили о задержании людей в военной форме с автоматами днем 7 марта
Сегодня, 10:14
Земля, отопление, долги и Coca-Cola: за что судились донские компании в феврале
Сегодня, 10:03
В Ростовской области прогнозируется снег с дождем и усиление ветра до 14 м/c
Сегодня, 10:00
Объединить всех, кто приближает победу: лидер ЛДПР поддержал швейные батальоны
Вчера, 06:00