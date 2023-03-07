Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Глава администрации объявил, что в среду, 8 марта, в городских парках пройдут мероприятия, посвященные празднованию Международного женского дня.
Так, например, в парке имени Максима Горького в центре города пройдут акции «Весенний букет» и «Пусть всегда будет мама», во время которой женщины смогут получить букеты и открытки.
В парках «Осеннем» и имени Николая Островского организуют открытые микрофоны, фотосессии и мастер-классы. В парке «Левобережном» состоится праздничный концерт, а в парке имени Октября гости смогут стать зрителями литературно-музыкальной программы «Есть в каждой женщине какая-то загадка».
Подробную информацию о мероприятиях и их расписании можно изучить на портале городской администрации по ссылке.
Ранее ростовчанам рассказали, как сэкономить на цветах к Международному женскому дню.