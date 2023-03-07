В РФ появились сервисы по удаленному оформлению турецких Visa и Masterсard

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Как передают “Известия”, на таких ресурсах пишут, что привязать турецкий «пластик» можно к российской сим-карте, а пополнять с помощью SWIFT и «Золотой короны».
Стоимость услуги составляет 25-70 тысяч рублей. Ранее подобные предложения делали только из стран СНГ.
Как говорят эксперты, такие сервисы можно использовать как временное решение для оплаты за рубежом, но хранить средства на иностранных картах не стоит. Кроме того, отметили специалисты, существуют риски мошенничества и кражи личных данных.