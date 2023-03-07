Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
В Ростове демонтировали указатели маршрутов на остановках общественного транспорта. В администрации города рассказали, что не нашли денег на установку новых табличек, а старые решили убрать из-за их нецелесообразности.
Также власти уточнили, что прежние указатели значительно пострадали от действий вандалов и находятся в неудовлетворительном состоянии.
Маршрутные таблички обещают установить снова, когда на это будут средства, а также найдется соответствующий подрядчик. Пока чиновники посоветовали ростовчанам следить за общественным транспортом в интернете или звонить в Городской центр управления пассажирскими перевозками.
Ранее власти Ростова решили ввести единый дресс-код для водителей общественного транспорта в городе.