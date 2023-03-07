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Published Сегодня, 07:46

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Updated Сегодня, 07:48

В Ростове из-за вандалов на остановках убрали маршрутные указатели

7 марта 2023, 07:46
Фото: 1MI
В Ростове из-за вандалов на остановках убрали маршрутные указатели

В Ростове в 2023 году не нашли денег на установку расписания транспорта на остановках

В Ростове решили отказаться от маршрутных указателей на остановках, рассказал портал «Ростовский городской транспорт».

В Ростове демонтировали указатели маршрутов на остановках общественного транспорта. В администрации города рассказали, что не нашли денег на установку новых табличек, а старые решили убрать из-за их нецелесообразности.

Также власти уточнили, что прежние указатели значительно пострадали от действий вандалов и находятся в неудовлетворительном состоянии.

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Маршрутные таблички обещают установить снова, когда на это будут средства, а также найдется соответствующий подрядчик. Пока чиновники посоветовали ростовчанам следить за общественным транспортом в интернете или звонить в Городской центр управления пассажирскими перевозками.

Ранее власти Ростова решили ввести единый дресс-код для водителей общественного транспорта в городе.

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