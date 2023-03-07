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Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

В Ростове на маршруте №85А на ходу загорелось колесо автобуса

7 марта 2023, 12:50
Фото: Takeaway /cc by sa/wikimedia.org
В Ростове на маршруте №85А загорелось колесо автобуса
В центре Ростова жители сообщили о возгорании колеса автобуса №85А, данные об этом появились на портале городского благоустройства.

На днях житель Ростова-на-Дону направил жалобу на сервис городского благоустройства, сообщив о нехватке автобусов по маршруту №85А, курсирующего между СНТ «Изумруд» и торговым центром «Мега». По его словам, автобусов постоянно нет, а те, что есть, находятся в неудовлетворительном состоянии. Все это в совокупности увеличивает сроки ожидания транспорта.

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«Буквально 06.07.2023 на улице Красноармейской у автомобиля в районе 10.00 мск загорелось колесо, и это в центре города![прим. редакции — автор жалобы допустил опечатку в обращении, вероятно, имелось ввиду 6 марта]», — сообщил ростовчанин, потребовав регулярно проверять транспорт перед выпуском на линию.

Данные об инциденте не подтверждены, информация уточняется.

Ранее в Ростове с остановочных комплексов убрали маршрутные указатели из-за действий вандалов.

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