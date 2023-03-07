В Ростове на маршруте №85А загорелось колесо автобуса

На днях житель Ростова-на-Дону направил жалобу на сервис городского благоустройства, сообщив о нехватке автобусов по маршруту №85А, курсирующего между СНТ «Изумруд» и торговым центром «Мега». По его словам, автобусов постоянно нет, а те, что есть, находятся в неудовлетворительном состоянии. Все это в совокупности увеличивает сроки ожидания транспорта.