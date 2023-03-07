В Ростове на маршруте №85А загорелось колесо автобуса

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
На днях житель Ростова-на-Дону направил жалобу на сервис городского благоустройства, сообщив о нехватке автобусов по маршруту №85А, курсирующего между СНТ «Изумруд» и торговым центром «Мега». По его словам, автобусов постоянно нет, а те, что есть, находятся в неудовлетворительном состоянии. Все это в совокупности увеличивает сроки ожидания транспорта.
«Буквально 06.07.2023 на улице Красноармейской у автомобиля в районе 10.00 мск загорелось колесо, и это в центре города![прим. редакции — автор жалобы допустил опечатку в обращении, вероятно, имелось ввиду 6 марта]», — сообщил ростовчанин, потребовав регулярно проверять транспорт перед выпуском на линию.
Данные об инциденте не подтверждены, информация уточняется.
Ранее в Ростове с остановочных комплексов убрали маршрутные указатели из-за действий вандалов.