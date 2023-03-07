В Ростове начнут следить за аномальным поведением рыб для выявления болезней

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
По словам изобретателей, алгоритм мониторинга позволит снизить риски появления и развития болезней рыб ценных пород, которых выращивают в системах замкнутого водоснабжения.
Основные работы по созданию системы планируют завершить к началу 2024 года, а пока ростовские ученые собирают необходимые данные для составления архитектуры системы.
«Программный продукт, готовый к применению в промышленных условиях, позволит решить задачу повышения производительности предприятий отрасли за счет сокращения расходов на лечение рыбы и минимизации экономических потерь от ее гибели», — рассказали ученые изданию.
Сообщается, что мониторинг будут производить за счет нейросетевых датчиков и датчиков среды, которые буду оценивать данные о состоянии воды, уровне ее жесткости и температуре.
Ранее стало известно, сколько запасов деликатесного моллюска содержится в Азовском море.