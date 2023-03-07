rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

В Ростове начнут следить за аномальным поведением рыб

7 марта 2023, 13:17
Фото: liz west/CC BY 2.0/flickr.com
В Ростове начнут следить за аномальным поведением рыб для выявления болезней
Донские ученые собираются разработать алгоритм, который будет отслеживать аномальное поведение рыб для ранней диагностики болезней, об этом сообщил портал ТАСС.

По словам изобретателей, алгоритм мониторинга позволит снизить риски появления и развития болезней рыб ценных пород, которых выращивают в системах замкнутого водоснабжения.

На озере в Воскресенске сделали проруби для борьбы с замором рыбы
Узнать подробнее

Основные работы по созданию системы планируют завершить к началу 2024 года, а пока ростовские ученые собирают необходимые данные для составления архитектуры системы.

«Программный продукт, готовый к применению в промышленных условиях, позволит решить задачу повышения производительности предприятий отрасли за счет сокращения расходов на лечение рыбы и минимизации экономических потерь от ее гибели», — рассказали ученые изданию.

Сообщается, что мониторинг будут производить за счет нейросетевых датчиков и датчиков среды, которые буду оценивать данные о состоянии воды, уровне ее жесткости и температуре.

Ранее стало известно, сколько запасов деликатесного моллюска содержится в Азовском море.

Читайте также:
Эксперты назвали «русской рулеткой» вылов рыбы из замерзшего канала под Волгодонском«Выживали благодаря реке»: как ростовчане ловили рыбу в Дону сто лет назадРостовским фермерам некому продавать осетровых рыб
#Надежда Пустяк#Наука#Рыба#Рыбалка#Здоровье#Производство#Мониторинг#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
В Ростовской области уменьшается население, а в Ростове люди уничтожают реку Дон
Сегодня, 15:24
Командира «Ахмата» Алаудинова хотели отравить письмом старушки из Ростовской области
Сегодня, 15:19
Внук донского писателя Михаила Шолохова попал под санкции Канады в марте
Сегодня, 14:59
«Без отчета»: волонтеры из Гуково рассказали, как собирают средства для бойцов СВО
Сегодня, 14:32
Пробки парализовали движение в Ростове-на-Дону перед 8 Марта
Сегодня, 14:28
В Ростове участницы движения «Катюша» призвали дончан сдать кровь для бойцов СВО
Сегодня, 14:51