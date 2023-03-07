В Ростове построят детский сад на левом берегу Дона к апрелю 2024 года

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Сити-менеджер Алексей Логвиненко объявил о начале строительства детского сада на левом берегу Дона. На работы по возведению двухэтажного здания потратят более 458 миллионов рублей, которые поступили из местного и регионального бюджетов.
По данным сити-менеджера, детский сад построят в зоне нового микрорайона, дошкольная образовательная организация будет готова принять 200 воспитанников в возрасте от 1,5 до семи лет. В общей сложности, детсад рассчитан на 10 групп.
В здании предусмотрели залы для занятий музыкой и спортом, собственную кухню, медпункт и другие значимые помещения, на территории появятся спортивные и игровые площадки.
«Сдать важный социальный объект планируется в апреле 2024 года», — сообщил сити-менеджер.
Ранее дончане пожаловались на отсутствие охраны в детских садах.