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Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

В Ростове построят детский сад на левом берегу Дона к апрелю 2024 года

7 марта 2023, 14:01
Фото: ТГ канал logvinenko_rnd
В Ростове построят детский сад на левом берегу Дона к апрелю 2024 года
В Ростове на строительство детского сада на улице Левобережной потратят более 458,5 миллиона рублей, об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко объявил о начале строительства детского сада на левом берегу Дона. На работы по возведению двухэтажного здания потратят более 458 миллионов рублей, которые поступили из местного и регионального бюджетов.

По данным сити-менеджера, детский сад построят в зоне нового микрорайона, дошкольная образовательная организация будет готова принять 200 воспитанников в возрасте от 1,5 до семи лет. В общей сложности, детсад рассчитан на 10 групп.

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В здании предусмотрели залы для занятий музыкой и спортом, собственную кухню, медпункт и другие значимые помещения, на территории появятся спортивные и игровые площадки.

«Сдать важный социальный объект планируется в апреле 2024 года», — сообщил сити-менеджер.

Ранее дончане пожаловались на отсутствие охраны в детских садах.

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