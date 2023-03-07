Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В СМИ появилась информация о возобновлении выдачи загранпаспортов нового образца. Напомним, их выпуск приостановили 2 февраля этого года из-за нехватки чипов. Именно они и отличают загранпаспорт нового образца от старого. Последний, кстати, получить можно в прежнем режиме.
В МФЦ Ростова корреспонденту RostovGazeta опровергли информацию о возобновлении выдачи загранпаспортов нового образца. «У нас не было информации, что чипы появились. В Ростове пока оформить паспорт нового образца нельзя», — заявил специалист. Однако добавил, что за окончательным подтверждением информации лучше обратиться в МВД. Само ведомство пока ситуацию не комментировало.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала об отличиях загранпаспортов нового и старого образца.