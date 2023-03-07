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Published Сегодня, 10:13

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Updated Сегодня, 10:15

В Ростове в МФЦ опровергли возобновление выдачи загранпаспортов нового образца

7 марта 2023, 10:13
Фото: 1MI
В Ростове МФЦ опровергло возобновление выдачи загранпаспортов нового образца
Получить загранпаспорт нового образца в Ростове все еще нельзя, рассказали корреспонденту RostovGazeta в МФЦ города.

В СМИ появилась информация о возобновлении выдачи загранпаспортов нового образца. Напомним, их выпуск приостановили 2 февраля этого года из-за нехватки чипов. Именно они и отличают загранпаспорт нового образца от старого. Последний, кстати, получить можно в прежнем режиме.

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В МФЦ Ростова корреспонденту RostovGazeta опровергли информацию о возобновлении выдачи загранпаспортов нового образца. «У нас не было информации, что чипы появились. В Ростове пока оформить паспорт нового образца нельзя», — заявил специалист. Однако добавил, что за окончательным подтверждением информации лучше обратиться в МВД. Само ведомство пока ситуацию не комментировало.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала об отличиях загранпаспортов нового и старого образца.

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#Алина Заярная#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Ростовская область
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