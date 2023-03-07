В МФЦ Ростова корреспонденту RostovGazeta опровергли информацию о возобновлении выдачи загранпаспортов нового образца. «У нас не было информации, что чипы появились. В Ростове пока оформить паспорт нового образца нельзя», — заявил специалист. Однако добавил, что за окончательным подтверждением информации лучше обратиться в МВД. Само ведомство пока ситуацию не комментировало.