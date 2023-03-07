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Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

В Ростовской области депутата обвинили в убийстве супруга своей любовницы

7 марта 2023, 14:22
Фото: 1MI
В Ростовской области депутата обвинили в убийстве супруга своей любовницы
В Мясниковском районе Ростовской области депутата обвиняют в убийстве мужа своей любовницы, сообщают СМИ.

В 2020 году жители района обнаружили тело 30-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Задержать убийцу сразу не удалось, но работа в этом направлении не прекращалась.

«Оказалось, что у супруги убитого есть 36-летний любовник, у которого она работает. Мужчина женат, у него двое детей, он был депутатом», — пишет Rostov.Kp.

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Экспертиза показала, что на пакете с наркотиками, который нашли в машине убитого, якобы был отпечаток пальца депутата. А на пуховике парламентария будто обнаружили следы пороха.

Издание пишет, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и теперь все материалы направили в суд. Максимальное наказание составляет 15 лет колонии.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. 

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