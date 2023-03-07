Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
В 2020 году жители района обнаружили тело 30-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Задержать убийцу сразу не удалось, но работа в этом направлении не прекращалась.
«Оказалось, что у супруги убитого есть 36-летний любовник, у которого она работает. Мужчина женат, у него двое детей, он был депутатом», — пишет Rostov.Kp.
Экспертиза показала, что на пакете с наркотиками, который нашли в машине убитого, якобы был отпечаток пальца депутата. А на пуховике парламентария будто обнаружили следы пороха.
Издание пишет, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и теперь все материалы направили в суд. Максимальное наказание составляет 15 лет колонии.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.