В Ростовской области по уголовным делам оправдали только 26 граждан за 2022 год

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
Портал Dоnnews сообщил, что, согласно отчету Судебного департамента Ростовской области, в 2022 году в регионе рассмотрели более 15 тысяч уголовных дел, фигурантами которых стали 16,2 тысячи граждан.
Оправдательный приговор вынесли только 26 гражданам, рассмотрение дел еще более 13,8 тысячи фигурантов закончилось обвинительным приговором. В отношении 2,5 тысячи обвиняемых прекратили судебное производство по разным причинам, самой популярной из которых стало примирение с потерпевшими. Также в отчете сказано, что 162 фигуранта направили на принудительное лечение в психиатрические больницы.
Кроме того, стало известно, что большинство преступлений, что рассматривали в судах, были небольшой и средней тяжести. Из более чем 15 тысяч дел более 3,9 тысячи составили тяжкие преступления, еще 816 были особо тяжкими.
Что касается осужденных более пяти тысяч граждан привлекались к уголовной ответственности повторно, 10 тысяч не имели постоянных источников дохода, а 435 фигурантов дел были гражданами других стран или вовсе не имели гражданства.
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