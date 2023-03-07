В Ростовской области по уголовным делам оправдали только 26 граждан за 2022 год

Оправдательный приговор вынесли только 26 гражданам, рассмотрение дел еще более 13,8 тысячи фигурантов закончилось обвинительным приговором. В отношении 2,5 тысячи обвиняемых прекратили судебное производство по разным причинам, самой популярной из которых стало примирение с потерпевшими. Также в отчете сказано, что 162 фигуранта направили на принудительное лечение в психиатрические больницы.