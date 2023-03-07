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Published Сегодня, 10:00

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

В Ростовской области прогнозируется снег с дождем и усиление ветра до 14 м/c

7 марта 2023, 10:00
Фото: 1MI
В Ростовской области прогнозируется снег с дождем и усиление ветра до 14 м/c
Ростовскую область накроет снег с дождем, о резком ухудшении погоды предупредили синоптики.
Сюжет
Погода

В ряде районов Ростовской области ожидается значительное ухудшение погоды. Ветер разгонится до 14 метров в секунду. Также, по прогнозам, местами пройдет снег с дождем. Температура воздуха в среднем составит +6 градусов днем и -2 градуса ночью.

В Ростовской области синоптики признались, что им стало сложнее предсказывать погоду
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Водителей предупреждают о вероятности гололеда на дорогах. В особенности это касается северных районов Ростовской области. В большинстве других муниципалитетов вероятен туман. Автомобилистам рекомендуется быть предельно внимательными за рулем и не совершать рискованных маневров.

Ранее резкие перепады температуры пообещали ростовчанам с 7 марта.

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