Водителей предупреждают о вероятности гололеда на дорогах. В особенности это касается северных районов Ростовской области. В большинстве других муниципалитетов вероятен туман. Автомобилистам рекомендуется быть предельно внимательными за рулем и не совершать рискованных маневров.

